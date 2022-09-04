نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البان كيك| فطائر اللبن لأطفالك “حاجة كدة في الخيال” .. طريقة العمل والمقادير الصحيحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك الآن تحضير فطائر اللبن لأطفالك “البان كيك” بطريقة سهلة التحضير وبالمقادير الصحيحة لعمل على الفطور وجبة شهية متكاملة وبطعم رائع ولذيذ الطعم، نستعرض في السطور التالية طريقة عمل فطائر اللبن “البان كيك” لأطفالك بالتفاصيل، والتي تقدم للأطفال ولجميع أفراد العائلة المزيد من الطاقة والعناصر الغذائية المفيدة للجسم. طريقة عمل فطائر اللبن “البان كيك” المقادير المطلوبة: 2 كوب من الدقيق ما يعادل 250 جرام.

2 ملاعق كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

2 كوب من الحليب، ما يعادل 480 مللي.

2 حبة بيض.

3 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة ذائبة.

نصف ملعقة صغيرة من الزبدة غير المملحة.

شربات للتقديم. طريقة التحضير يتم إضافة كل من الدقيق والسكر والملح والبيكنج بودر معًا في وعاء.

ثم أضف صودا الخبز، ويتم الخفق جيدًا حتى تحصل على الخليط المتجانس.

يتم الخلط بين اللبن الرايب والبيض والزبدة المذابة، ويتم المزج حتى الحصول علي المزيج الناعم.

يتم إضافة خليط الحليب الرايب إلى المكونات الجافة.

يتم الدمج برفق باستخدام ملعقة.

ثم يتم إضافة الزبدة إلى المقلاة على النار المتوسطة الحرارة على النار.

عند بدء الزبدة في الغليان، ثم أضف نصف كوب من الخليط إلى المقلاة ما يعادل 80 مللي.

عند ظهور فقاعات الجانب العلوي، ويصبح القاع لونه بني ذهبي.

ثم يتم قلب البان كيك على الجانب الآخر، ويترك حتى النضج.

تكرر الخطوة مرارًا حتى الانتهاء من طبقات البان كيك.

توضع فوق بعضها، ويتم رش عليها الشربات، أو أي صوص ترغب به.

تقدم وبالهناء والشفاء. القيمة الغذائية السعرات الحرارية 449

دهون 13 جم.

الكربوهيدرات 64 جم.

الألياف 1 جم.

سكر 10 جم.

بروتين 15 جم. طريقة عمل صوص النوتيلا للبان كيك لعمل صوص النوتيلا في البيت لإضافته إلى البان كيك تحتاج إلى 3 ملاعق كبيرة من القشطة مع شوكولاتة دهن أي نوع ولتكن نوتيلا.

ثم يتم وضع القشطة على النار المتوسطة الحرارة، ويتم التقليب حتى الذوبان.

يرفع الإناء من على النار، ثم يتم إضافة النوتيلا، ويتم التقليب.

ثم يوضع على البان كيك.

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