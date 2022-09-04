نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل كفتة الفراخ المشوية مثل المطاعم طرية ومتماسكة بدون ما تفك أو تكش والطعم رائع في المقال التالي

عمر شويل - جدة كفتة الفراخ المشوية، تحتاج الأمهات وربات البيوت دائما تقديم أحلى وألذ الوصفات المغذية و المفيدة لأفراد أسرتها وتكون اقتصادية غير مكلفة، ومن أحلى الوصفات التي يحبها الجميع هي الكفتة وهناك أكثر من نوع وطريقة لعمل الكفتة منها الكفتة المشوية و المقلية و بالصلصة باللحمة والدجاج، ومن أشهى و أحلى وأسهل الطرق هي كفتة الدجاج المشوية فهي من الوصفات الشهية واللذيذة جداً، وسنقدم لكم من خلال موقعنا المتميز ثقفني نيوز طريقة عمل كفتة الدجاج المشوية بتتبيلة لذيذة مثل المطاعم طرية ومتماسكة بدون ما تفك أو تشرب زيت أو تكش. مقادير كفتة الفراخ المشوية 4 قطع من صدور الدجاج أو الأوراك.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى أرباع.

4 فصوص من الثوم.

ربع كوب من البقدونس المفرومة ناعماً.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة المجروشة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ربع كوب من البقسماط.

حبة من الطماطم المفرومة. (للتقديم): خبر محمص.

شرائح من الليمون الطازج.

بقدونس أخضر.

سلطات. طريقة تحضير كفتة الدجاج المشوية أولا نأتي بالدجاج و يفرم الدجاج في الكبة حتى يصبح ناعم جدًا.

بعد ذلك نقوم بوضع الدجاج في وعاء كبير.

ثم نضع في الكبة و البصل المقطع 4 اربع و حبات فصوص الثوم و نقوم بفرمها معا في الكبة حتى يصبح قوامه البصل ناعم.

بعد ذلك نضيف البقدونس الأخضر و الكزبرة والملح والشطة والفلفل الأسود.

نضرب هذه المكونات مع بعضهم جيدًا.

بعد ذلك نضيف الدجاج المفروم على خليط البصل مع الضرب حتى يمتزجا خليط الكفتة مع بعضهم.

ثم نضيف البقسماط ونقوم بتقليبه مع خليط كفتة الدجاج المشوية حتى تحصلين على عجينة متماسكة يمكن تشكيلها.

نقوم بتشكيل الكفتة على أسياخ الشوي أو العيدان الخشبية بالإمكان استعمال عودين مع بعض لتثبيت الكفتة جيداً وعدم تفتتها أثناء الشوي.

نخلط حبة الطماطم المفرومة مع فص ثوم مفروم وملعقة كبيرة من الزيت ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

بعد ذلك نقوم بتسخين المقلاة و نقوم بتوزيع القليل من الزيت بداخل المقلاة وعندما تسخن المقلاة نقوم برص اسياخ الدجاج.

تقليبها الى أن تنضج و تتحمر وتكتسب اللون البني المحمر من جميع الجوانب مع توزيع خليط الطماطم بالثوم الذي قمنا بتحضيره على أشباح الدجاج أثناء التسوية لكى تصبح طرية.

عندما يتم تسوية الدجاج وتأخذ اللون الذهبي من جميع الجوانب نقوم بوضعها في طبق التقديم الموزع عليه البقدونس الأخضر المفروم وتقدم بجانب السلطات و العيش وبالصحة والهنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل كفتة الفراخ المشوية مثل المطاعم طرية ومتماسكة بدون ما تفك أو تكش والطعم رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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