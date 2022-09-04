ازاي تحبي شخص: 8 خطوات لبناء علاقة قوية

الحب هو واحد من الحاجات الاساسية في الحياة اللي منقدرش نعيش من غيره ، وكل واحد فينا بيتمنى يتحب وانه يبقى في علاقة حب ، ولكن للاسف في كتير من الناس مش بيعرفوا ازاي يحبوا شخص ، واحنا منقصدش البنات بس ، لكن كمان الرجالة تقريبا حوالي اكتر 60% منهم بيحسوا بعدم الامان في علاقاتهم وبيخافوا من الرفض ، وعشان نحب شخص لازن نفهم الاول يعني ايه حب ، الحب مش مجرد شعور او احساس ، لكن هو افعال ، حاجة بتعملها مش بتحسي بيها ، شعورك مش هتقدري تتحكمي فيه ، ولكن تقدري تتحكمي في طريقة تصرفك ، عشان كده لو بتسألي نفسك ازاي تحبي شخص ، الاجابة بسيطة: وهي الافعال ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 8 خطوات لبناء علاقة قوية وناجحة.
خطوات لبناء علاقة قوية:
1- اتعلمي تحبي نفسك:
من الحاجات الاساسية اللي المفروض تعمليها عشان تبني علاقة صحية وسعيدة انك تتعلمي تحبي نفسك ، لو مش بتحبي وبتحترمي نفسك ، هيكون صعب انك تعملي ده مع شخص تاني.
قضي بعض الوقت في التعرف على نفسك والاهتمام باحتياجاتك ، بمجرد ما تقدري تعملي ده ، هيكون اسهل بكتير عليكي تطوير علاقة قوية وصحية مع شخص تاني.
لنفترض مثلا انك تبصي في المرايا وتبقي شايفة وش حلو وطبيعي ، في الحالة دي هيكون اسهل عليكي الشعور بالرضا عن نفسك وعلاقاتك ، وبالمثل ، لما تحبي نفسك وتقبليها ، تقديم الحب واستقباله من شخص تاني هيكون اسهل بكتير.
عشان كده ابدأي بحب نفسك اولا ، والباقي هيحصل بشكل طبيعي وكل حاجة في مكانها ، لازم كل جانب من جوانب حياتك يبقى كامل وسعيد قبل ما تخلي شخص تاني يدخلها.
2- اقبلي الاختلافات:
كل شخص طريقة حبه بتختلف عن التاني ، وده اللي بيخلي العلاقات فريدة ، وانك تتعلمي تحبي شخص ، ده معناه انك تقلبه زي ما هو بكل حاجة فيه.
مهم تفتكري انك متحاوليش تغيير الشخص اللي معاكي ولكن حاولي ببساطة تفهميه وتقدريه ، لو قدرتي تعملي ده ، انتي كده تبقي في طريقك لعلاقة دايمو مبنية على الحب.
فكري في الحاجات اللي تخلي شريكك فريد ومميز ، هي دي الحاجات اللي لازم تركزي عليها ، وقبول شخص ما معناه كمان انك تكوني صادقة مع نفسك بخصوص الحاجات اللي مش هتقدري تغيريها في العلاقة.
ولو في حاجة مضيقاكي فعلا ، اتكلمي مع شريكك بشكل صريح وواضح عن الحاجة اللي مضيقاكي ، حاولي تستخدمي في بداية المحادثة الكلمات دي:
– انا حاسة.
– انا محتاجة.
– انا عايزة.
– هكون مبسوطة لو قدرت تعمل …. (قولي اللي انتي عايزاه).
– لما بتعمل ده بتخليني احس …..(وقولي اللي حاسه بيه).
3- خليكي مستمعة جيدة:
لو عايزة تعرفي ازاي تحبي شخص ما في علاقة ما ، اتعلمي انك تبقي مستمعة جيدة ، الاستماع هو مهارة اتصال مهمة غالبا بيتم تجاهلها ، ومع ذلك ، لما تسمعي شخص فعلا باهتمام ده بيبان في لغة جسدك وتعبيرات وشك.
اتصلي بالعين وادي الشخص اللي قدامك انتباهك بالكامل ، ماتقاطعيش كلامه او تقدمي نصيحة مادام ماتطلبتش منك ، والاستماع معناه انك تبقي منفتحة الذهن وانك تفكري في اللي بيقوله الشخص اللي معاكي من غير تحيز ، على سبيل المثال ، لو شريكك بيشارك معاكي مشكلة معينة ، حاولي انك تشوفيها من وجهة نظره بدل ما تاخدي موقف دفاعي بشكل فوري.
ممكن الاستماع يبقى صعب ، ولكن ضروري تحاولي لو عايزة علاقة حب ناجحة ، لما تبدأي تسمعي شريكك فعلا باهتمام ، هيحصل فرق كتير في علاقتك.
بالاضافة لده ، الاستماع هو اجابة مؤكدة لسؤالك “ازاي اخليه مهووس بيه” ، مين فينا مش عايز يبقى مع شخص يخليه يحس انه مسموع ومفهوم.
4- احتفلي بوقتك معاه:
غشان تتعلمي تحبي شخص ما ، احتفلي بوقتكوا مع بعض ،وده مش معناه كسر الميزانية في ميعاد عشا فاخر ، او اجازات نهاية الاسبوع ، ولكن الحاجات البسيطة هتأدي الغرض ، ممكن تجهزي عشا رومانسي ، او تخططي لخروجة رومانسية للتعبير عن حالة الحب.
في بعض الاوقات ، ممكن ابسط الحاجات تبقى هي الاكتر تأثيرا ، ابذلي مجهود انك تعملي ده بشكل منتظم ، حتى لو كان مجرد انكوا هتتفرجوا مع فيلم سوا مع وجبة سريعة ، حاولي تخططي تروحوا مع بعض في اي مكان في الاجازات ، حتى لو مجرد رحلات ليوم واحد.
الاحتفال بوقتكوا مع بعض بيخلي شرارة الحب حية بينكم ، وبيخليكوا تعرفوا انكم لسه جزء اساسي من حياة بعض ، وكأنك بتقولي “انا لسه مهتمة وعايزة اقضي وقت معاك” ، عشان كده بنقولك ماتخليش الرومانسية تموت ابدا في العلاقة ، استمري في الاحتفال بوقتكوا مع بعض ، بغض النظر عن المدة اللي قضيتوها مع بعض او طول مدة الجواز.
5- قدريه زي ما هو:
اتعلمي انك تقدري الشخص زي ما هو على طبيعته ، في كتير من الاوقات بننشغل او بنركز على اللي احنا عايزينه او اللي المفروض يكون او يتعمل ، وبننسى نبقى ممتنين للشخص زي ما هو ، وواحدة من الطرق اللي ممكن تعمليها انك تقولي له دايما بتحبي فيه ايه.
هل بتحبي الطريقة اللي بيضحكك بيها؟ قوليله ، هل بتقدري صبره؟ عرفيه كل حاجة بتحبيها فيه ، ده هيفكرك بكل الاسباب اللي خلاكي تحبيه من البداية ، وهيساعده يحس بالحب والتقدير ، وده جزء اساسي من اي علاقة صحية.
6- ادوا لبعض مساحة:
اكيد هتكوني حابه تقضي كل دقيقة مع شريكك ، لانه في النهاية انتوا بتحبوا بعض وحابه انك تشاركي كل حاجة معاه ، ولكن مع ذلك ، ضروري انك تدي مساحة في العلاقة ، وده مش معناه انكم مش بتحبوا بعض ، ولكن معناه بكل بساطة ان كل واحد فيكم محتاج وقت خاص بيه لاهتماماته وهواياته.
ضروري كل طرف يكون ليه حياته الخاصة خارج العلاقة ، وكل واحد يدي مساحة للتاني ، ده في الحقيقة هيخلي العلاقة اقوى ، ممكن تعملي اي نشاط مع نفسك او مع اصحابك زي:
– روحي الجيم.
– روحي كورسات تنمي اي هواية عندك.
– اطلعي رحلة مع اصحابك.
– روحي حفلة.
– العبي رياضة.
لما يبقى في مساحة ده هيخليكوا تشتاقوا لبعض ، وده هيخلي الوقت اللي بتقضوه مع بعض مميز اكتر ، عشان كده بنقول ماتخافوش انكم تدوا مساحة صغيرة لبعض ، ده هيخلي العلاقة صحية ودايمة.
7- عبري عن حبك بشكل ملموس:
من افضل الحاجات اللي ممكن تعمليها لبناء علاقة قوية مع شريكك هو التعبير الجسدي عن حبك ، وده مش بالضرورة معناه العلاقة الحميمية بس ، على الرغم انها اكيد طريقة للتعبير عن حبك جسديا ، ولكن حتى الحاجات البسيطة بتعبر زي مسك الايد, الحضن, القعدة قريبين من بعض ، هتساعد في تكوين رابطة عاطفية اقوى بينكم.
وماتنسيش قوة الحضن ، اللمس ممكن يبقى وسيلة للتواصل من غير كلام ، خصوصا لو واحد من الشريكين حاسس بالتعب او الارهاق ، مجرد لمسة يد بسيطة على الكتف او الضهر ممكن انها تنقل الدعم والحب.
بالاضافة للمسة الجسدية ، كمان مشاركة افكارك ومشاعرك مع شريكك هي عنصر اساسي في علاقة زواج قوية ، الازواج اللي بيقدروا يتواصلوا مع بعض بطريقة واضحة بيكونوا اكتر رضا عن علاقتهم وبيحسوا انهم اقرب لبعض ، عشان كده بنقولك ماتخافيش من الانفتاح ومشاركة اي حاجة بتدور في بالك ، حتى لو حاجة صغيرة.
8- خدي وقتك:
في بداية التعارف ، طبيعي انك ممكن تكوني مشغولة بالاثارة اللي بتبقى موجودة في بداية العلاقة ، وهتبقي عايزة تقضي كل لحظة مع الشخص اللي انتي مرتبطة بيه ، وبتدخلي في علاقة بكل تفاصيلها بشكل سريع.
لكن مهم انك تفتكري ان تطوير العلاقات بياخد وقت ، غالبا الاندفاع بيأدي لمشاكل بعد كده ،زي مثلا تظهر حاجة عكس توقعاتك, او تحسي بالضيق ان الموضوع ماشي ببطء من ناحيته ، عشان كده لازم تاخدي وقت وتتعرفوا على بعض كويس وبشكل افضل عشان تتأكدي ان ده هو اللي انتي عايزاه فعلا.
بالاضافة ان ده هيخلي التجربة ممتعة اكتر ، بدل الاندفاع حاولي تقضي بعض الوقت للاستمتاع بالمراحل الاولى في العلاقة ، استمتعي بوقتك واتعرفوا على بعض بالتدريج ، بالطريقة دي ، هتتأكدي انك مستعدة فعلا لعلاقة ملتزمة.
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