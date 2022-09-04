ازاي تحبي شخص: 8 خطوات لبناء علاقة قوية

الحب هو واحد من الحاجات الاساسية في الحياة اللي منقدرش نعيش من غيره ، وكل واحد فينا بيتمنى يتحب وانه يبقى في علاقة حب ، ولكن للاسف في كتير من الناس مش بيعرفوا ازاي يحبوا شخص ، واحنا منقصدش البنات بس ، لكن كمان الرجالة تقريبا حوالي اكتر 60% منهم بيحسوا بعدم الامان في علاقاتهم وبيخافوا من الرفض ، وعشان نحب شخص لازن نفهم الاول يعني ايه حب ، الحب مش مجرد شعور او احساس ، لكن هو افعال ، حاجة بتعملها مش بتحسي بيها ، شعورك مش هتقدري تتحكمي فيه ، ولكن تقدري تتحكمي في طريقة تصرفك ، عشان كده لو بتسألي نفسك ازاي تحبي شخص ، الاجابة بسيطة: وهي الافعال ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 8 خطوات لبناء علاقة قوية وناجحة.

خطوات لبناء علاقة قوية:

1- اتعلمي تحبي نفسك:

من الحاجات الاساسية اللي المفروض تعمليها عشان تبني علاقة صحية وسعيدة انك تتعلمي تحبي نفسك ، لو مش بتحبي وبتحترمي نفسك ، هيكون صعب انك تعملي ده مع شخص تاني.

قضي بعض الوقت في التعرف على نفسك والاهتمام باحتياجاتك ، بمجرد ما تقدري تعملي ده ، هيكون اسهل بكتير عليكي تطوير علاقة قوية وصحية مع شخص تاني.

لنفترض مثلا انك تبصي في المرايا وتبقي شايفة وش حلو وطبيعي ، في الحالة دي هيكون اسهل عليكي الشعور بالرضا عن نفسك وعلاقاتك ، وبالمثل ، لما تحبي نفسك وتقبليها ، تقديم الحب واستقباله من شخص تاني هيكون اسهل بكتير.

عشان كده ابدأي بحب نفسك اولا ، والباقي هيحصل بشكل طبيعي وكل حاجة في مكانها ، لازم كل جانب من جوانب حياتك يبقى كامل وسعيد قبل ما تخلي شخص تاني يدخلها.

2- اقبلي الاختلافات:

كل شخص طريقة حبه بتختلف عن التاني ، وده اللي بيخلي العلاقات فريدة ، وانك تتعلمي تحبي شخص ، ده معناه انك تقلبه زي ما هو بكل حاجة فيه.

مهم تفتكري انك متحاوليش تغيير الشخص اللي معاكي ولكن حاولي ببساطة تفهميه وتقدريه ، لو قدرتي تعملي ده ، انتي كده تبقي في طريقك لعلاقة دايمو مبنية على الحب.

فكري في الحاجات اللي تخلي شريكك فريد ومميز ، هي دي الحاجات اللي لازم تركزي عليها ، وقبول شخص ما معناه كمان انك تكوني صادقة مع نفسك بخصوص الحاجات اللي مش هتقدري تغيريها في العلاقة.

ولو في حاجة مضيقاكي فعلا ، اتكلمي مع شريكك بشكل صريح وواضح عن الحاجة اللي مضيقاكي ، حاولي تستخدمي في بداية المحادثة الكلمات دي:

– انا حاسة.

– انا محتاجة.

– انا عايزة.

– هكون مبسوطة لو قدرت تعمل …. (قولي اللي انتي عايزاه).

– لما بتعمل ده بتخليني احس …..(وقولي اللي حاسه بيه).

3- خليكي مستمعة جيدة:

لو عايزة تعرفي ازاي تحبي شخص ما في علاقة ما ، اتعلمي انك تبقي مستمعة جيدة ، الاستماع هو مهارة اتصال مهمة غالبا بيتم تجاهلها ، ومع ذلك ، لما تسمعي شخص فعلا باهتمام ده بيبان في لغة جسدك وتعبيرات وشك.

اتصلي بالعين وادي الشخص اللي قدامك انتباهك بالكامل ، ماتقاطعيش كلامه او تقدمي نصيحة مادام ماتطلبتش منك ، والاستماع معناه انك تبقي منفتحة الذهن وانك تفكري في اللي بيقوله الشخص اللي معاكي من غير تحيز ، على سبيل المثال ، لو شريكك بيشارك معاكي مشكلة معينة ، حاولي انك تشوفيها من وجهة نظره بدل ما تاخدي موقف دفاعي بشكل فوري.

ممكن الاستماع يبقى صعب ، ولكن ضروري تحاولي لو عايزة علاقة حب ناجحة ، لما تبدأي تسمعي شريكك فعلا باهتمام ، هيحصل فرق كتير في علاقتك.

بالاضافة لده ، الاستماع هو اجابة مؤكدة لسؤالك “ازاي اخليه مهووس بيه” ، مين فينا مش عايز يبقى مع شخص يخليه يحس انه مسموع ومفهوم.

4- احتفلي بوقتك معاه:

غشان تتعلمي تحبي شخص ما ، احتفلي بوقتكوا مع بعض ،وده مش معناه كسر الميزانية في ميعاد عشا فاخر ، او اجازات نهاية الاسبوع ، ولكن الحاجات البسيطة هتأدي الغرض ، ممكن تجهزي عشا رومانسي ، او تخططي لخروجة رومانسية للتعبير عن حالة الحب.

في بعض الاوقات ، ممكن ابسط الحاجات تبقى هي الاكتر تأثيرا ، ابذلي مجهود انك تعملي ده بشكل منتظم ، حتى لو كان مجرد انكوا هتتفرجوا مع فيلم سوا مع وجبة سريعة ، حاولي تخططي تروحوا مع بعض في اي مكان في الاجازات ، حتى لو مجرد رحلات ليوم واحد.

الاحتفال بوقتكوا مع بعض بيخلي شرارة الحب حية بينكم ، وبيخليكوا تعرفوا انكم لسه جزء اساسي من حياة بعض ، وكأنك بتقولي “انا لسه مهتمة وعايزة اقضي وقت معاك” ، عشان كده بنقولك ماتخليش الرومانسية تموت ابدا في العلاقة ، استمري في الاحتفال بوقتكوا مع بعض ، بغض النظر عن المدة اللي قضيتوها مع بعض او طول مدة الجواز.

5- قدريه زي ما هو:

اتعلمي انك تقدري الشخص زي ما هو على طبيعته ، في كتير من الاوقات بننشغل او بنركز على اللي احنا عايزينه او اللي المفروض يكون او يتعمل ، وبننسى نبقى ممتنين للشخص زي ما هو ، وواحدة من الطرق اللي ممكن تعمليها انك تقولي له دايما بتحبي فيه ايه.

هل بتحبي الطريقة اللي بيضحكك بيها؟ قوليله ، هل بتقدري صبره؟ عرفيه كل حاجة بتحبيها فيه ، ده هيفكرك بكل الاسباب اللي خلاكي تحبيه من البداية ، وهيساعده يحس بالحب والتقدير ، وده جزء اساسي من اي علاقة صحية.

6- ادوا لبعض مساحة:

اكيد هتكوني حابه تقضي كل دقيقة مع شريكك ، لانه في النهاية انتوا بتحبوا بعض وحابه انك تشاركي كل حاجة معاه ، ولكن مع ذلك ، ضروري انك تدي مساحة في العلاقة ، وده مش معناه انكم مش بتحبوا بعض ، ولكن معناه بكل بساطة ان كل واحد فيكم محتاج وقت خاص بيه لاهتماماته وهواياته.

ضروري كل طرف يكون ليه حياته الخاصة خارج العلاقة ، وكل واحد يدي مساحة للتاني ، ده في الحقيقة هيخلي العلاقة اقوى ، ممكن تعملي اي نشاط مع نفسك او مع اصحابك زي:

– روحي الجيم.

– روحي كورسات تنمي اي هواية عندك.

– اطلعي رحلة مع اصحابك.

– روحي حفلة.

– العبي رياضة.

لما يبقى في مساحة ده هيخليكوا تشتاقوا لبعض ، وده هيخلي الوقت اللي بتقضوه مع بعض مميز اكتر ، عشان كده بنقول ماتخافوش انكم تدوا مساحة صغيرة لبعض ، ده هيخلي العلاقة صحية ودايمة.

7- عبري عن حبك بشكل ملموس:

من افضل الحاجات اللي ممكن تعمليها لبناء علاقة قوية مع شريكك هو التعبير الجسدي عن حبك ، وده مش بالضرورة معناه العلاقة الحميمية بس ، على الرغم انها اكيد طريقة للتعبير عن حبك جسديا ، ولكن حتى الحاجات البسيطة بتعبر زي مسك الايد, الحضن, القعدة قريبين من بعض ، هتساعد في تكوين رابطة عاطفية اقوى بينكم.

وماتنسيش قوة الحضن ، اللمس ممكن يبقى وسيلة للتواصل من غير كلام ، خصوصا لو واحد من الشريكين حاسس بالتعب او الارهاق ، مجرد لمسة يد بسيطة على الكتف او الضهر ممكن انها تنقل الدعم والحب.

بالاضافة للمسة الجسدية ، كمان مشاركة افكارك ومشاعرك مع شريكك هي عنصر اساسي في علاقة زواج قوية ، الازواج اللي بيقدروا يتواصلوا مع بعض بطريقة واضحة بيكونوا اكتر رضا عن علاقتهم وبيحسوا انهم اقرب لبعض ، عشان كده بنقولك ماتخافيش من الانفتاح ومشاركة اي حاجة بتدور في بالك ، حتى لو حاجة صغيرة.

8- خدي وقتك:

في بداية التعارف ، طبيعي انك ممكن تكوني مشغولة بالاثارة اللي بتبقى موجودة في بداية العلاقة ، وهتبقي عايزة تقضي كل لحظة مع الشخص اللي انتي مرتبطة بيه ، وبتدخلي في علاقة بكل تفاصيلها بشكل سريع.

لكن مهم انك تفتكري ان تطوير العلاقات بياخد وقت ، غالبا الاندفاع بيأدي لمشاكل بعد كده ،زي مثلا تظهر حاجة عكس توقعاتك, او تحسي بالضيق ان الموضوع ماشي ببطء من ناحيته ، عشان كده لازم تاخدي وقت وتتعرفوا على بعض كويس وبشكل افضل عشان تتأكدي ان ده هو اللي انتي عايزاه فعلا.

بالاضافة ان ده هيخلي التجربة ممتعة اكتر ، بدل الاندفاع حاولي تقضي بعض الوقت للاستمتاع بالمراحل الاولى في العلاقة ، استمتعي بوقتك واتعرفوا على بعض بالتدريج ، بالطريقة دي ، هتتأكدي انك مستعدة فعلا لعلاقة ملتزمة.

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