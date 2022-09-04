نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القهوة وزيت الزيتون كنز رباني عظيم لتوحيد لون البشرة وتبييض الجسم بالكامل من اول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز القهوة بفوائدها الكثيرة ومنها تعزيز صحة الجلد والتخلص من الجلد الميت ويمكن استخدامها كمقشر طبيعي مع السكر وزيت الزيتون من أجل الحصول على بشرة بيضاء ولامعة، أما زيت الزيتون يعزز من إنتاج الكولاجين ويحمي البشرة من البقع الداكنة والتصبغات واليوم نقدم لكم وصفة جبارة من القهوة وزيت الزيتون لتوحيد وتبييض الجسم بالكامل. القهوة وزيت الزيتون لتوحيد لون البشرة وتبييض الجسم بالكامل مكونات المقشر: ملعقة كبيرة من القهوة.

نصف ملعقة من السكر الخشن.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ماء ورد. مكونات الوصفة: 2 ملعقة كبيرة حناء بيضاء.

ملعقة كبيرة قهوة مطحونة.

فنجان صغير زيت زيتون.

علبة زبادي.

ملعقة صغيرة عسل أبيض. طريقة التحضير والاستخدام: أولا يجب نقوم بتهيئة البشرة لاستقبال الوصفة للإستفادة من جميع المكونات وذلك من خلال وضع المقشر عليها.

ويكون ذلك من خلال مزج القهوة مع السكر وزيت الزيتون وماء الورد ونغسل البشرة بالماء الساخن.

ثم يوضع المقشر بحركات دائرية ويترك 15 دقيقة وبعد ذلك يشطف بالماء البارد ونجفف جيدا.

الآن نقوم بتجهيز الوصفة عن طريق خلط الحناء البيضاء مع القهوة والزبادي وأيضا زيت الزيتون والعسل.

ندهن الجسم بهذا المزيج ونقوم بوضع مناديل ورق ونضع طبقة أخرى من المزيج ويترك لمدة 30 دقيقة.

بعد مرور الوقت يشطف بالماء الفاتر تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا لتوحيد وتبييض الوجه والجسم والتخلص من البقع. القهوة مع الحليب وزيت الزيتون لتبييض الجسم المكونات: 3 ملاعق كبيرة قهوة ناعمة.

2 ملعقة من الحليب.

ملعقة زيت زيتون. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج القهوة مع الحليب وزيت الزيتون لحين الحصول على عجينة ناعمة ثم توزع على البشرة مع التدليك بلطف.

نتركها لمدة 30 دقيقة ثم تشطف بالماء هذه الوصفة تجعل البشرة بيضاء وناعمة مثل الأطفال وينصح بتكرارها على الأقل مرة كل أسبوعين. القهوة مع العسل وزيت الزيتون المكونات: 2 ملعقة من القهوة.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط القهوة مع باقي المكونات ثم يوزع المزيج على بشرة نظيفة وجافة ويترك 25 دقيقة ثم يفرك بحركات دائرية.

ويغسل بالماء هذه الوصفة تزيل الجلد الميت وتحافظ على نعومة ورطوبة الجسم وتجعل الملمس ناعم كالحرير.

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