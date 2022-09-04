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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري ألذ سلطة عدس صحية وبمكونات إقتصادية وغير مكلفة في المقال التالي
عمر شويل - جدة سلطة العدس ، تعتبر من الاطباق السريعة والصحية التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، حيث أنه يمكن عملها بالكاري أو الخس أو السبانخ أو الخضار أو العدس البني أو الأصفر، ويعتبر من الأطباق المشهورة على مائدة الغداء والعشاء والفطور، تعتبر السلطات من الوجبات الصحية والمفيدة في بناء الجسم ويفضل تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتعتبر من الاطباق السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتعتبر من الأطباق المشهورة في الوطن العربي ويمكن تناولها على مائدة الإفطار أو لعمل الرجيم لانها لا تحتوي على سعرات حرارية عالية بل تحتوي على كمية من الفيتامينات والبروتينات المفيدة في بناء الجسم، وتعتبر من الأطباق التي تسهل عملية الهضم ومفيدة جداً لمرضى السكري، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير سلطة العدس الصحية في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل سلطة العدس
تتكون سلطة العدس من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-
- 3 ملاعق كبيرة من خل العنب.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- 2 كوب من العدس الأحمر المسلوق.
- رشة من النعناع الجاف.
- 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- كوب من الفلفل الأخضر.
- حبة من الجزر.
- 2 حبة من الطماطم.
- ربع حزمة من البقدونس المفروم.
- 3 أعواد من البصل الأخضر.
- 2 حبة خيار مقطع.
- حبة من الفلفل الأحمر.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير سلطة العدس الصحية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة:-
- تحضير إناء ونضع به الطماطم المقطعة على قطع متوسطة وتقطيع الجزر الي قطع صغيرة.
- ثم نضيف الفلفل الأخضر المقطع والبقدونس المفروم والبصل الأخضر المفروم والخيار والعدس المسلوق بعد تصفيته ونقلب المكونات جيداً.
- بعد ذلك تحضير إناء ونضع به عصير الليمون والخل والملح والفلفل الأحمر وزيت الزيتون والنعناع ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نسكب خليط السلطة على تتبيلة الليمون ونقلب المكونات جيداً حتى تمتزج وتتشرب التتبيلة.
- بعد ذلك نضع السلطة في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب المقبلات والمعجنات.
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