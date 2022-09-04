بدون عجن حضري فطائر المقلاة السائلة سهلة وسريعة وخلال دقائق

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عمر شويل - جدة فطائر المقلاة السائلة ، من أشهى أنواع الفطائر السهلة والسريعة فنجد الكثير من الأمهات وربات المنزل يبحث دائمًا عن عمل الوصفات السريعة التي لا تحتاج إلي أي وقت أو مجهود، ومن أبسط هذه الوصفات هي فطائر المقلاة التي تعد من الفطائر التي تحضر بأكثر من شكل وأكثر من طريقة، ومن أبسط الطرق لتحضيرها هذه الطريقة فهي لا تحتاج إلي تخمير أو عجن كثير، فهي لا تحتوي على الخميرة أو البيكنج بودر، وتعد هذه الفطائر من ألذ الفطائر التي تقدم على وجبة الإفطار أو العشاء، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر المقلاة السائلة بخطوات سهلة وخلال دقائق.

مكونات عمل فطائر المقلاة السائلة

يتم تحضير فطائر المقلاة بمكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

2 كوب ونصف من الدقيق.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 كوب من الحليب.

بيضة.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة ونصف من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الشبت المفروم.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطائر المقلاة السائلة بطريقة سهلة وسريعة من خلال الخطوات الآتية وهي كما يلي:ـ

في وعاء عميق نضيف البيضة ثم نضيف الزيت والسكر، ثم نخفق المكونات جيدًا بالمضرب اليدوي. ثم نضيف الماء ونقلب المكونات مرة أخرى ثم نضيف الحليب، ونستمر في التقليب. بعد ذلك يضاف الدقيق تدريجياً، مع التقليب باستخدام المضرب حتي يذوب الدقيق ويختفي تماماَ. ثم نضيف الملح ونقلب المكونات حتي يصبح لدينا خليط سائل، نضيف إليه الشبت المفروم ونقلب المكونات جيداً وبذلك يصبح الخليط جاهز.

طريقة التسوية