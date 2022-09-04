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عمر شويل - جدة طريقة عمل شطة الزيت في المنزل لتحصل على نتيجة أفضل من المطاعم وبخطوات سهلة بسيطة، هي من الحيل الرائعة التي يجب أن يتعلمها عشاق الطعام الحار والنكهات القوية، خصوصًا وأن هذا النوع من الصلصات له فوائد صحية كبيرة يجب أن يحرص الجميع على الاستفادة منها، لا سيما مرضى التهابات المفاصل الروماتيزمية بالإضافة إلى ذوي الوزن الزائد خلال فترات الحمية.

وناهيك عن الفوائد الصحية الأخرى التي ترتبط بتحسين التنفس ومقاومة العوامل الممرضة والفطور المعوية، علاوة على طعمها الرائع الذي يلائم مختلف الأطباق العربية والأجنبية، فهي صلصة عالمية بطابع مصري أصيل، ويمكن تحضيرها بأكثر من أسلوب.

طريقة عمل شطة المطاعم

ومن البديهي أن نذكر واحدة من ألذ وصفات إعداد هذه الصلصة المميزة بشكل مشابه لما يتم في المطاعم ومحلات بيع الأطعمة، حيث أن المكونات الأساسية تكون:

نصف كوب صغير من الزيت النباتي.

30 غرام من الشطة.

إضافة إلى 10 فصوص من الثوم.

5 ملاعق كبيرة من خل الطعام.

كوب من الماء الساخن.

ملح.

أما من الناحية العملية فإن خطوات التحضير بسيطة يسيرة يمكن تلخيصها وفق التالي:

طريقة عمل شطة الزيت في المنزل

يضع الطاهي الزيت في إناء مرتفع الحواف على نار هادئة.

ثم يضيف فصوص الثوم المقشرة والمهروسة جيدًا.

وبعد أن يصبح لونها ذهبيًا يضع الشطة والملح مع الخل فوقها، ثم يتركها مدة خمس دقائق حتى تتجانس المكونات وتتشكل صلصة رائعة القوام قوية الطعم.

طريقة عمل شطة الكشري بالطماطم

بينما يمكن تحضير هذه الصلصة المناسبة لطبق الكشري المميز باستخدام ثمار الطماطم، وذلك من أجل إدخال طعمها الشهي مع الفلفل الحار بشكل يناسب الكشري ويعجب عشاقه، حيث نحتاج إلى:

زيت.

ثوم.

شطة.

طماطم مقشرة.

خل.

أما بالنسبة لخطوات التحضير فيمكن تلخيصها وفق ما يلي: