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عمر شويل - جدة طرق تخزين المانجو سنة كاملة.. وأفضل الأنواع لذلك موضوع يسترعي اهتمام مختلف عشاق هذه الثمرة الاستوائية اللذيذة إلى جانب ربات البيوت، حيث يمكن استخدامها في صنع العصائر والمشروبات المفيدة، بالإضافة إلى العديد من الوصفات والحلويات شهية الطعم، دون الحاجة إلى التقيد بمواعيد وجودها خلال الصيف.

طريقة تخزين المانجو بقشرها

ومن الجدير بالذكر أنه يوجد الكثير من طرق حفظ المانجو بشكل عام، وإحداها هي حفظ الثمار بشكلها الكامل دون تقشير، حيث يفضل هذا الأسلوب العديد من الأشخاص لأنه لا يحتاج إلى أي نوع من المواد الحافظة، علاوة على حفظ النكهة والطعم الطبيعي لها بالإضافة إلى اللون الأصفر المميز، وذلك وفق الخطوات التالية:

اختيار حبات الفاكهة جيدة القوام وغسلها بالماء بشكل جيد.

يلي ذلك رفعها من الماء ثم تنشيفها تمامًا باستخدام قطعة قماش ماصة للرطوبة، ومن أجل ضمان التخلص من الرطوبة يجب تهوية الحبات مدة ساعة.

ومن الضروري بعد ذلك لف كل حبة بورقة تنشيف، أو ورق زبدة، أو جرائد كما يمكن الاستفادة من ستريتش البلاستك.

بعد ذلك توضع مجموعة من الثمار المغلفة في كيس بلاستيكي مفرغ من الهواء، لتحفظ ضمن الثلاجة.

ولا يفوتنا أن ننوه إلى ضرورة تقشير الحبة مباشرة بعد إخراجها من الفريزر.

طريقة تخزين المانجو للشيف حسن

وحري بنا التطرق إلى طريقة الشيف حسن المميزة لحفظ الثمار، إذ أنها تعتبر سهلة بسيطة لا تتطلب خبرة على الإطلاق، كما يمكن لمختلف الأشخاص أن ينجحوا بها عند الالتزام بالخطوات الآتية:

غسل حبات الفاكهة التي يريد الشخص حفظها.

يلي ذلك تقطيعها إلى شرائح متساوية الحجم ووضعها ضمن أكياس بلاستيك مخصصة لحفظ المواد الغذائية ضمنها.

ومن الضروري تفريغها من الهواء بشكل كامل قبل إغلاقها ووضعها ضمن الثلاجة لتبق مناسبة للأكل مدة 3 أشهر فقط.

أما في حال أراد الشخص حفظها لمدة أطول يجب أن يضع كمية غرام واحد من بنزوات الصوديوم إلى كل 3 كيلو جرام من قطع الفاكهة.

أفضل مانجو للتخزين

ومن زاوية أخرى فإن أفضل أنواع هذه الثمرة المفيدة المناسبة للخزن هي الكيت، الكومبورس ونوع الزبدية، إضافة إلى ثمرة فجر كلان والزبدة كتاف الإسماعيلية، والتي تمتاز بالطعم الرائع واللون الجميل الذي يستمر لفترة طويلة دون أن تتعرض للتلف أو الفساد.