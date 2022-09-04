نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هناكله في نفس اليوم الخيار المخلل في المنزل بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر المخلل من أفضل أنواع المقبلات التي يعشقها الكبار والصغار والتي لا تخلو منها أي مائدة، ويعتبر الخيار المخلل من أنواع المخلل الشهي الذي يتميز بمذاق لذيذ، ويقبل كثير من الأمهات على تحضيره في المنزل بدلا من شرائه من الخارج حتى تضمن نظافته ومكوناته، ويمكن تناول الخيار المخلل مع سندوتشات البرجر أو الطعمية وكثير من الأكلات الأخرى ويحتوي الخيار على قسم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة. مقادير عمل الخيار المخلل المسلوق في المنزل كيلو من الخيار

نصف كوب من الخل

نصف ملعقة من الثوم المفروم

ثلاث ملاعق كبيرة من الملح طريقة عمل الخيار المخلل المسلوق في المنزل أولا نقوم بغسل الخيار بالماء جيدا ونقوم بتقطيعه، ثم نحضر وعاء ونضع به الخيار ونضيف كمية من الماء.

ثم نضعه على نار متوسطة ونتركه حتى يبدأ في الغليان.

بعد ذلك نقوم بتصفيته من الماء، ثم نحضر برطمان زجاجي ونضع به الخيار ونضيف إليه الماء المخلوط مع الخل والثوم والملح.

ثم نترك الوعاء لمدة ثلاث ساعات على الأقل حتى يتشرب الخلطة، ثم نقدمه وبالهناء والشفا. مقادير عمل الخيار المخلل بدون سلق كيلو من الخيار صغير الحجم

حبتان من الفلفل الحار

اثنين من الليمون المقطع إلى شرائح

ثمانية فصوص من الثوم

نصف كوب من الخل

ثلاث ملاعق من الزيت النباتي

أربع ملاعق من الملح

ملعقة واحدة من السكر

كمية من الماء المغلى ومبرد طريقة عمل الخيار المخلل بدون سلق أولا نقوم بغسل الخيار جيدا بالماء الفاتر ونقوم بالتخلص من الشوائب الموجودة بالأطراف.

ثم نقوم بعمل ثقوب صغيرة من منتصف حبات الخيار باستخدام السكينة، ثم نحضر برطمان ونرص به حبات الخيار واحدة تلو الأخرى بالترتيب.

بعد ذلك نحضر الماء ونضع به الخل والسكر والملح ونضيفه إلى الخيار.

ثم نقوم بسلق الفلفل، ثم نضعه داخل البرطمان ونضيف إليه رشة من أي نوع زيت نباتي.

بعد ذلك نقوم بغلق البرطمان جيدا باستخدام كيس نايلون حتى نضمن عدم دخول الهواء به ونتركه لمدة ثلاثة أيام أو أكثر.

ثم نقوم بفتح البرطمان ونضع منه في أطباق التقديم ونقدمه، وبالهنا والشفاء.

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