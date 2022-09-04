نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك القهوة وصفار البيض: لإزالة الكلف والبقع البنية تصفي البشرة في ٣ أيام ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة معنا اليوم ماسك القهوة وصفار البيض , حيث يعد وصفة خارقة جدا في إزالة الكلف والنمش الذي علي البشرة من أشعة الشمس أو الحمل والولادة فهي تعمل على نقاء البشرة في أقل من أيام نتائجها مذهلة جدا وتحدي يعمل صفار البيض علي تنقية البشرة من أي شوائب أو جلد وبري ويعمل على التخلص من التجاعيد ويشد البشرة بشكل رائع ويغذي الجلد بفضل البروتينات التي تواجد بداخله أما القهوة تعمل علي تفتيح البشرة وتوحيد اللون وتجعل البشرة ناعمة مثل الحرير فقد جاءنا لكم بالحل الخرافي لأكثر المشاكل التي تواجه البشرة والجسم بطريقة سريعة ومضمونة وأمنة سوف نتعرف أكثر من خلال مقالنا هذا من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل ماسك القهوة وصفار البيض الماسك الهائل في تصفيت البشرة ٢٠٢٢

مكونات ماسك القهوة وصفار البيض لإزالة الكلف وتصفيت البشرة بكل سهولة

اليوم سوف نتعرف على مكونات هذا الماسك الهائل مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

١صفار بيضة واحدة.

١ملعقة كبيرة من القهوة.

١ملعقة كبيرة من الزبادي.

١ملعقة من زيت الورد.

١ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

نتعرف الأن علي طريقة تحضير الماسك بكل سهولة وأبسط الطرق وهي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه صفار بيضة واحدة ونقلبها جيداً. ثم نضيف عليها ملعقة كبيرة من القهوة ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة صغيرة من النشا ونقلب جيداً ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزبادي ونقلب المكونات جيداً حتى يتجانس الخليط. ثم نقوم بوضع ملعقة صغيرة زيت الورد ونقلب جيداً حتى يصبح القوام كريمي ناعم جداً.

طريقة الاستخدام

معنا طريقة الاستخدام بطريقة سريعة ومضمونة وأمنة جدا وهي كالآتي:-