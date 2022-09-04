نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجنته سهلة البريوش الهش بأسهل الطرق وأقل المكونات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عجينة البريوش من المخبوزات المنتشرة في الدول وخاصة الدول العربية، فهي مفضله للجميع للكبار والأطفال فلذلك تلجأ ربنا المنزل إلى طهيها بالمنزل لسهولة عملها وتوافر مكوناتها حيث أنها تكون ذات تكاليف قليلة مع سرعة تقديمها، فيمكن تقديم البريوش عند وجبة الإفطار مع كون من اللبن الساخن أو وجبة العشاء حيث تكون من الوجبات الخفيفة التي تقدم قبل النوم. مكونات عمل عجينة البريوش عدد 2 كوب ونصف من الدقيق متعدد الاغراض.

نصف كوب زبدة.

كوب لبن دافئ.

معلقة كبيرة من الخميرة فورية.

عدد ٢ معلقة كبيرة من السكر سواء كان (عادي أو بودرة ).

رشه صغيرة من الملح.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة. أما مقادير الوجه بيضة مضروبة جيداً مع رشة من الفانيليا ونقط بسيطة من الخل أو يمكن استخدام الحليب المذاب معلقة نسكافيه.

رشه من السمسم. طريقة تحضير عجينة البريوش في المنزل أولا: نقوم بإحضار وعاء غويط ونضع فيه الدقيق وعليه رشه الملح الصغيرة مع إضافة الخميرة الفورية.

نأتي بوعاء آخر ونقوم بوضع الزبدة وبيضة واحدة مخفوقة، ثم نقوم بإضافة هذا الخليط إلى خليط الدقيق السابق ونعجن جميع المكونات جيداً.

في الخطوة التالية نقوم بإضافة اللبن الدافئ ونستمر في العجن حتى نحصل على قوام من العجينة الطرية.

نقوم بتغطية العجينة جيداً ونتركها لمدة ساعة على الأقل حتى تختمر وتعلو.

بعد أن تختمر العجينة نقوم بتقطيع العجينة الى قطع وذلك بالحجم الذي نرغب فيه ثم نقوم بتشكيل العجينة على هيئة ضفائر وهي عن طريق (عمل ثلاث رولات رفيعة من كل قطعة ثم نلف الرولات على بعضها حتى تتشكل مثل الضفيرة).

بعد أن تقومي بالانتهاء من كل الكمية نقوم بدهن صينية فرن باستخدام الزبدة ونبدأ في ترتيب قطع البريوش ونتركها مره أخرى حتى تختمر لمدة تصل إلى ساعة ويتضاعف حجمها مرة أخرى.

يجب علينا أن نحضر مكونات الوجه ونقوم بدهن البريوش بالبيضة المضروبة مع حبات الخل ورشة فانيلا أو عن طريق استخدام الحليب مع النسكافيه نرش السمسم على الوجه.

نقوم بتسخين الفرن قبلها بربع ساعة وندخل الصينية الى الفرن الشاعل حتى تنضج قطع البريوش وتحمر من الأسفل تبدأ في النضج بحوالي 20 دقيقة أو حسب قوة كل فرن ثم نقوم بتحمير الوجه أيضًا.

وأخيراً نقوم بتقديم قطع البريوش باردا بحرارة الغرفة.

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