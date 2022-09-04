نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل زفافك.. تخلصي من اسمرار الجسم كله وتحت الابطين والاماكن الغامقة بالخلطة الهندية الصاروخية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم أقوى خلطات طبيعية لتبييض الجسم للعروس، كل عروس وبشكل عام كل فتاة تحب دائمًا أن تبدو بمظهر أنيق ولطيف ولكن وجود الاسمرار في الجسم والذي قد لا تعرف الكثير من الفتيات سبب ظهوره يؤثر بشكل سلبي على نفسيتها وعلى مظهرها الناعم والأبيض، وتلجأ الفتيات إلى كريمات التفتيح التي لا تعطي أية نتائج بسبب أن المواد التي تدخل في تحضيرها تحتوي على كيميائيات ومواد ضارة ولكن الطريق الطبيعي هو الطريق الأكثر فعالية والتي يجب على كل فتاة أن تلجأ له.

خلطات طبيعية لتبييض الجسم للعروس في المنزل

مكونات عمل الخلطة:-

ملعقتان صغيرتان من نشا الذرة.

عصير ليمون طبيعي.

أربع ملاعق صغيرة من لبن الزبادي.

خطوات عمل خلطة الزبادي وعصير الليمون للتفتيح:-

قومي بخلط المكونات كلها في علبة صغيرة وقلبيهم بواسطة ملعقة خشبية حتى تصبح عجينة وكريم طري ومتجانس.

بعد ذلك قومي بتطبيق الوصفة على المنطقة التي تريدين تفتيحها في جسمك أو بشرتك ودلكي لمدة خمس دقائق.

اتركي الخليط على المنطقة لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم قومي بشطفها بماء بارد ثم جففيها ثم رطبيها واحرصي على تكرارها مرتين أسبوعيًا.

أسباب اسمرار الوجه على الجسم

هناك الكثير من الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى حدوث مشكلة اسمرار البشرة والتي تجعل الوجه يختلف في لونه عن باقي الجسم ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي:-

تعرض البشرة إلى الجفاف باستمرار بسبب نقص كمية الماء الذي تقومين بتناوله يوميًا ونقص العناصر الغذائية الهامة في الجسم.

حدوث تغيرات في الطقس باستمرار يؤدي إلى تغير لون البشرة ومن أشهر فصول السنة هو فصل الصيف لأن حرارة الشمس تكون مرتفعة وتؤثر في لون البشرة.

استخدام المقشرات التي تقشر الجلد والبشرة من الجلد الميت والزائد تؤدي إلى تغيير لون البشرة بسبب استخدامها بطريقة خاطئة.

وكذلك تؤثر الحالة النفسية والقلق والحزن الذي يعاني منه الشخص في بعض الأحيان إلى تغيير لون البشرة وخاصة في حالة الضغط النفسي الشديد.

وأيضًا اضطرابات الهرمونات وخاصة في المرأة عامل من عوامل تغيّر لون البشرة.

ماسك البطاطس لتفتيح تحت الابطين