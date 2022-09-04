نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة جوز الهند السريعة بمقادير اقتصادية ومظبوطة وبطعم هش ولذيذ للفطار في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كيك جوز الهند من الذ وافضل انواع الكيك التي يمكننا تناولها مع العديد من المشروبات المختلفة حيث نلاحظ إقبال الكثير من الأطفال لتناول الكيك ويقومون بشرائه من المحلات الخارجية ولكن تباع الكيك في تلك المحلات بطعم غير مقبول وعير صحي نتيجة لانه يحتوي على مواد حافظة تسبب تلف وضرر على صحتنا، ويوجد هناك العديد من الإضافات المختلفة للكيك ومنها كيك الشيكولاتة وكيك الفانيليا وكيك جوز الهند وكيك الحليب وغيرها من الانواع المختلفة للكيك ويعتبر كيك جوز الهند من انواع الكيك التي تقدم بأشهى طعم وتعتبر وصفة تلك الكيك سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى مكونات عديدة بل تحتاج إلى مكونات بسيطة لعملها بطعم جميل ورائع وتجعلنا طعمها الرائع اللذيذ الإستغناء عن تناول اي انواع اخرى من الكيك ويمكننا تناول تلك الكيك الهشة في وجبات الإفطار لانها خفيفة وسهلة الهضم على المعدة لذلك علينا بتناولها، وتوجد لدينا اقوى وصفة سحرية لعمل كيك جوز الهند لتقديمها بأفضل شكل وألذ طعم وسوف نقدم إليكي سيدتي طريقة عمل وصفة كيك جوز الهند ونقدم إليكي المكونات اللازمة لتلك الوصفة لتناولها بألذ طعم.

الكيك من افضل انواع الحلويات التي يمكننا تناولها وتوجد هناك العديد من الانواع المختلفة التي يمكننا تناول الكيك بها وهي كيك الشيكولاتة وكيك الفانيليا وغيرها من انواع الكيك الاخرى ولكن تعتبر من انواع الكيك الجديدة وهي كيك جوز الهند التي يمكننا عملها في وقت قصير جدا لذلك علينا بتناولها بطعم شهي.

مكونات عمل وصفة كيك جوز الهند

كوب واحد من جوز الهند.

كوب واحد من الحليب السائل.

كوب واحد من السكر.

كوب واحد ونصف من الدقيق.

كوب واحد من السمنة السائلة.

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.

ثلاث حبات من البيض.

طريقة عمل وصفة كيك جوز الهند