بمكونات متوفرة فمطبخك إعملي بسكويت جوز الهند الشهي

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عمر شويل - جدة يتمتع بسكويت جوز الهند بمذاقة الشهي الخفيف وسهولة تحضيره بجانب توافر كافة مكوناتة في كل مطبخ فهو يعد بسكويت اقتصادي ولا يحتاج إلى تكلفة ولا مجهود لتجهيزه، بالاضافة إلى قيمته الغذائية فيحتوي جوز الهند على الفيتامينات والحديد والزنك المفيدة لصحة الجسم. مكونات عمل بسكويت جوز الهند كوب ونصف دقيق أبيض فاخر.

2 كوب جوز هند.

كوب ونصف سمنه مذابة درجة حرارة الغرفة.

2 كوب سكر أبيض بودرة.

6 حبات بيض.

ملعقة بيكنج باودر كبيره.

ملعقة فانيليا. طريقة تحضير بسكويت جوز الهند في وعاء نقوم بوضع المكونات الجافة الدقيق و جوز الهند و البيكنج باودر ونضيف عليه السمنة ونقوم بخلطها جيدا. ثم فى وعاء آخر نقوم بوضع بياض البيض ونضيف إليه السكر ونخفق المكونين معا. وبعد ذلك نقوم بوضع خليط البيض إلى خليط الدقيق ونقوم بالتقليب جيدا حتى نحصل على عجينة سهلة التشكيل. نقوم بتشكيل البسكويت من خلال فرد العجينة وتشكيلها بقطاعة البسكويت بالشكل المحبب لديكي. وفي صينية بها ورق الزبدة أو مدهونة بملعقة سمنة نقوم برص حبات البسكويت برفق وندخله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة حتى ينضج تماما. ثم نتركه حتى يبرد لكي لا يتفتت عند نقله ووضعه في طبق التقديم. و إذا كنت ترغبين في الإحتفاظ به لفترة فقط نقوم بوضعه في علبة محكمة الغلق حتى لا يتسبب الهواء في جعله طري وغير مقرمش. فوائد جوز الهند يحتوي جوز الهند على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة والهامة لصحة الجسم فهو غني بفيتامين 6 والحديد والزنك كما متوفر به وبكثرة عنصر المغنيسيوم والنحاس فكل تلك العناصر تجعلك تتمتع بصحة جيدة. كما يعتبر جوز الهند عنصر هام لحماية القلب فهو تحتوي على حمض اللاريك المسئول عن تعزيز مستوي الكوليسترول بشكل جيد، كما يقلل من دهون منطقة البطن. يساعد على تحسين عملية الهضم لاحتواءه على الألياف الغذائية. يقلل من خطورة الإصابة بسرطان الثدي والقولون. بجانب إنه يعمل على تنظيم مستوي السكر في الدم، ويحمي أيضاً من ألم المفاصل. يساعد جوز الهند على التخلص من البكتريا الضارة في الفم، كما يعد مضاد للفيروسات والفيروسات.

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