نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبغ الشعر الأبيض طبيعياً بخلطة فعالة ومجربة لصبغ شيب الشعر وتقويته في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر الأبيض هو من أكثر ما يزعج الكثير من السيدات والرجال خاصة حين ظهوره في سن الثلاثين، ويرجع الأمر للعوامل الوراثية أو البيئية وفي الحالتين يسعى البعض لـ صباغة الشيب بأفضل الوصفات الطبيعية التي تعطي تغطية مثالية دون الاضطرار لاستخدام الصبغات الكيميائية التي تضر الشعر وتتسبب في إتلافه، ولذلك اليوم نود أن تناول سويا أقوي الوصفات الطبيعية لصباغة شيب الشعر.

وصفة الكركديه لصباغة الشيب

يمكن التخلص من شيب الشعر عن طريق اتباع وصفة الكركديه التي تعطي نتيجة سريعة في تغطية الشعر الأبيض.

المكونات:

نصف كوب من الكركديه.

نصف لتر من الماء.

طريقة التحضير

نضع الكركديه مع الماء في وعاء عل. النار. يترك الوعاء حتى يغلي لمدة دقائق. يرفع الوعاء من على النار ويترك على جانب حتى يبرد يصفي ثم ينطبق على الشعر بالكامل.

خلطة الكاكاو مع القهوة لتغطية شيب الشعر

تعمل خلطة الكاكاو مع القهوة على تغطية شيب الشعر بفعالية مذهلة وذلك يرجع لفضل كل مكون من المكونين الذي يقوم على صباغة الشعر الأبيض باللون البني الداكن.

المكونات:

كوب من القهوة الخام.

كوب من الكاكاو.

طريقة تحضير الخلطة

يمزج المكونان معا في وعاء به لتر من الماء. يوضع الوعاء على النار لمدة دقائق حتى يصل للغيان. يرفع الوعاء ويترك على جانب لمدة ساعة حتى يبرد تماماً. يصفي ويوزع على كامل الشعب ، مع التدليك لفروة الرأس. يغطي ويترك لمدة ساعتين قبل أن يشطف بالماء الفاتر.

وصفة عصير الليمون لصباغة الشعر الأبيض باللون الأصفر

اللون الأصفر هو من الألوان الرائعة التي يعشقها الكثير ويمكن الحصول على اللون و إخفاء الشيب من خلال اتباع الخطوات التالية.

كوب من عصير الليمون.

نصف كوب من زيت الزيتون لتسهيل عملية التمشيط.

طريقة الاستخدام