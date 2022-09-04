نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيكون حرير.. انسى تشققات وسواد الكعبين في ثواني بطريقة طبيعية سيصبح كعبك ناعم كالاطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفي على أفضل طرق طبيعية لعلاج خشونة القدمين والتخلص من تشققاتهما، هناك الكثير من الأشخاص ممن يعانون من مشكلة تشققات الكعبين وخاصة كبار السن ولأنها مشكلة مؤلمة وكذلك من الناحية الظاهرية فهي ليست لطيفة وخاصة بالنسبة إلى السيدات فنقوم بتقديم أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعدكم في تنعيم الكعبين وإزالة التشققات بسهولة وفي يوم واحد ولكن احرصي على استخدام الوصفة يوميًا حتى تحصلي على النعومة المطلوبة. طرق طبيعية لعلاج خشونة القدمين وتشققات الكعبين مكونات عمل الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من ملح الطعام الأبيض.

أربع ملاعق صغيرة من الجلسرين الطبي.

ملعقة ونصف كبيرة من ماء الورد.

حجر خفاف.

وعاء كبير. خطوات استخدام الملح للتخلص من خشونة القدمين وتشققات الكعبين:- ضعي الوعاء على الأرض وقومي بملئه حتى ثلاثة أرباعه بماء دافئ ثم قومي بخلط المكونات كلها بداخله وقلبيهم جيدًا.

ثم قومي بوضع قدميك داخل الوعاء واتركيها منقوعة لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبًا مع فركهما بواسطة حجر الخفاف حتى يزول الجلد الميت.

بعد ذلك قومي برفعهما من الوعاء ونظفيه بماء فاتر نقي ثم قومي بتجفيفه بفوطة قطنية ناعمة وبعدها قومي بترطيب كعبيك بأي كريم مرطب مناسب.

احرصي على تغطية قدميك أثناء النوم بارتداء جوارب قطنية واستمري على استخدام هذه الوصفة مرة واحدة يوميًا قبل النوم. وصفة العسل للتخلص من تشققات الكعبين مكونات عمل الوصفة:- كوبان صغيران من عسل النحل الأبيض.

حجر خفاف.

عصير ليمون. خطوات استخدام العسل لتنعيم الكعبين:- جهزي حوض الاستحمام الخاص بك وفي حالة أنه ليس لديك بانيو أحضري وعاء بلاستيكي كبير يستوعب حجم كعبيك.

بعد ذلك أضيفي المكونات السائلة داخل الوعاء وأضيفي إليه كمية كبيرة من الماء الدافئ ثم قومي بوضع كعبيك داخل الحوض أو الوعاء.

اتركي قدميك داخل الحوض أو الوعاء لمدة تتراوح بين عشر حتى خمسة عشر دقيقة تقريبًا و بواسطة الحجر الخفاف قومي بدعك كعبيك جيدًا.

بعد التأكد من إزالة كل الجلد الزائد قومي بشطف قدميك بماء نقي سواء بارد أو فاتر ثم قومي بتجفيفهما وترطبيهما. اسباب تشقق القدمين تشقق القدمين والكعبين ترجع لبعض الأسباب وهي

عدم ترطيب القدم لتعويض القدمين عن فقدان الفيتامينات والمعادن.

الوقوف مدة طويله في البيت او العمل.

يرجع التشقق في بعض الاحيان لاسباب وراثية

تقدم السن وعلامات الشيخوخة تعمل على تشقق الكعبين .

الصنادل المفتوحة من الخلف تعمل على تشقق الكعبين بسبب الاتربة.

زيادة الوزن تؤثر على القدم بسبب الضغط عليه مما تسبب في تشقق الكعبين .

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