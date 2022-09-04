معجزة الملح والفازلين لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور بدون ألم

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عمر شويل - جدة الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه، ترغب كل سيدة في التخلص من شعر الوجه نهائيًا، خصوصًا الشعر الغامق والسميك، حيث إن وجوده يسبب الشعور بالخجل، ولكن وبالرغم من تعدد طرق إزالة شعر الوجه، فإن الطرق الطبيعية تبقى دائمًا أفضل وآمن على البشرة من أي طرق آخر، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على وصفة الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه.

مكونات وصفة الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه

تساعد تلك الوصفة على إزالة شعر الوجه، حتى تحصلي على بشرة ناعمة وصافية، ومن المميز في تلك الوصفة إن مكوناتها سهلة واقتصادية ومتوفرة في كل منزل، فكل ما ستحتاجين إليه هو المكونات التالية:

3ملاعق كبيرة من الملح الأبيض الناعم.

3 ملاعق من الفازلين الطبي.

2 ملعقة كبيرة من الحليب السائل .

طريقة استخدام وصفة الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه

تتميز وصفة الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه بسهولة التحضير والاستخدام، فكل ما عليك بعد تجهيز المكونات السابقة، تطبيق الخطوات التالية:

ضعي الفازلين في وعاء، ثم قومي بتذويبه في حمام مائي.

اخلطي الحليب والملح معًا في وعاء عميق، ثم قومي بإضافتهم للفازلين وأخلطي جميع المكونات حتى تندمج تمامًا.

نظفي وجهك جيدًا، وقومي بإزالة أي بقايا من مستحضرات التجميل.

ضعي وصفة الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه على بشرتك، وأتركيها لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

قومي بإزالة الشعر بعكس اتجاه نموه.

أغسل وجهك جيدًا باستخدام الماء الفاتر، ثم قومي بترطيبه بكريم مناسب لنوع بشرتك.

واستمري على تطبيق تلك الوصفة في كل مرة يظهر بها الشعر، ومع الوقت ستلاحظين نظافة بشرتك بشكل ملحوظ، ولكن يجب قبل استخدام الوصفة إجراء اختبار الحساسية حتى تتأكدي من إنها مناسبة لنوع بشرتك.

فوائد الفازلين للبشرة

يدخل الفازلين ضمن مكونات العديد من مستحضرات العناية بالبشرة، ويرجع ذلك بسبب فوائده العديدة للبشرة، والتي من أهمها ما يلي: