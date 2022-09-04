نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون جهنمى ضعيه على الشامبو هيطول شعرك بسرعه الصاروخ حتى لو خفيف وقصير هتبهرك النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك تحضير الكثير من أفضل وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه بإضافة مكونات إلى علبة الشامبو الخاصة بك واستخدامها عند الاستحمام حتى تحصلي على النتيجة التي ترغبين فيها وكذلك تقللين من الآثار الجانبية التي تعود على الشعر من الشامبو باستخدامه بدون أي إضافات فجميعنا نعرف أن الشامبو يزيد من جفاف الشعر ويؤثر في سلاسته ونعومته مالم يتم ترطيبه بعد الاستحمام أو غسل الشعر مباشرة ولكن بإضافة هذه المكونات ستقل آثار الشامبو الجانبية للشعر.

أفضل وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه

من الوصفات الطبيعية التي يمكننا تقديمها لكم في السطور التالية من مقال اليوم هي ما يلي هي إضافة القرنفل أو بذور الكتان إلى الشامبو عبر اتباع الخطوات التالية:-

يمكنك إحضار عدة مسامير من نبات القرنفل أو عدة حبات من بذور الكتان وأضيفيهم إلى زجاجة الشامبو الخاصة بك ورجيها جيدًا لمدة خمس دقائق.

قبل الاستحمام قومي ببل شعرك جيدًا وابدئي في وضع الشامبو عليه ودلكي واستمري في التدليك لمدة تتراوح بين دقيقتين حتى سبع دقائق ثم قومي بشطف شعرك بطريقة طبيعية بالماء البارد ونظفيه من الشامبو وبعد ذلك قومي بتجفيفه.

يمكنك تجفيف شعرك بالسشوار أو اتركيه يجف وحده ثم قومي بترطيبه بكريم مرطب أو زيت مناسب واستخدمي الوصفة مرتين من كل أسبوع حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة.

ما هي فوائد القرنفل للشعر؟