نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون جهنمى ضعيه على الشامبو هيطول شعرك بسرعه الصاروخ حتى لو خفيف وقصير هتبهرك النتيجة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يمكنك تحضير الكثير من أفضل وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه بإضافة مكونات إلى علبة الشامبو الخاصة بك واستخدامها عند الاستحمام حتى تحصلي على النتيجة التي ترغبين فيها وكذلك تقللين من الآثار الجانبية التي تعود على الشعر من الشامبو باستخدامه بدون أي إضافات فجميعنا نعرف أن الشامبو يزيد من جفاف الشعر ويؤثر في سلاسته ونعومته مالم يتم ترطيبه بعد الاستحمام أو غسل الشعر مباشرة ولكن بإضافة هذه المكونات ستقل آثار الشامبو الجانبية للشعر.
أفضل وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه
من الوصفات الطبيعية التي يمكننا تقديمها لكم في السطور التالية من مقال اليوم هي ما يلي هي إضافة القرنفل أو بذور الكتان إلى الشامبو عبر اتباع الخطوات التالية:-
- يمكنك إحضار عدة مسامير من نبات القرنفل أو عدة حبات من بذور الكتان وأضيفيهم إلى زجاجة الشامبو الخاصة بك ورجيها جيدًا لمدة خمس دقائق.
- قبل الاستحمام قومي ببل شعرك جيدًا وابدئي في وضع الشامبو عليه ودلكي واستمري في التدليك لمدة تتراوح بين دقيقتين حتى سبع دقائق ثم قومي بشطف شعرك بطريقة طبيعية بالماء البارد ونظفيه من الشامبو وبعد ذلك قومي بتجفيفه.
- يمكنك تجفيف شعرك بالسشوار أو اتركيه يجف وحده ثم قومي بترطيبه بكريم مرطب أو زيت مناسب واستخدمي الوصفة مرتين من كل أسبوع حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة.
ما هي فوائد القرنفل للشعر؟
- يساهم القرنفل في تعزيز تدفق الدم في بصيلة الشعر ويعالج مشكلة تلف الشعر من الجذور حتى الأطراف.
- يغذي الشعر ويجدد خلاياه حيث أن القرنفل يحتوي على نسبة كبيرة جدًا من العناصر التي تغذي الشعر.
- يعالج القرنفل مشكلة الصلع حيث أنه ينبت الشعر في المناطق الفارغة ويعالج أيضًا مرض الثعلبة.يمنح القرنفل اللمعان الذي يحتاج إليه الشعر حيث أنه غني بنسبة كبيرة من الألياف التي تغذي البشرة.
- يقوي بصيلة الشعر كما لو أنه يمدها بطبقة عازلة عن العوامل المحيطة من عوامل بيئية وشوائب وغير من التي تؤثر في الشعر.
- يكافح القرنفل مشكلة التلف وتكسّر الشعرة التي تصيب الرأس وتقوي البصيلة وتغذيها وتجعل الشعر ينمو بشكل طبيعي حيث أنه يقضي على القشرة ويعزز عمل الدورة الدموية في الرأس.
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