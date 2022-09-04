نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعرك حرير بكيراتين النشا لتنعيم وفرد الشعر بسرعة الصاروخ حتى لو خشن ومجعد هيكون حرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتحدث اليوم عن كيفية عمل وتحضير كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر والذي يتميز بتكلفته الرخيصة وفعاليته الكبيرة، فعمل كيراتين الشعر في صالونات التجميل قد يكلفك الكثير من المال كما أنه يعطيك نتائج مبهرة في أول فترة من عمله ولكن بعد أشهر قليلة يعود الشعر إلى حالته الأولى بل أسوأ منها ولذلك فإنه من الأفضل ألا تلجئي إلى هذا الطريق وإنما عليك بالطريق الطبيعي الذي فعاليته قد تأخذ وقتًا حتى تظهر ولكن تظل معك مدى الحياة. طريقة عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر بالليمون مكونات عمل الوصفة:- نصف كوب كبير من حليب جوز الهند.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون الطبيعي.

زيت لافندر طبيعي وزيت الزيتون. خطوات استخدام الليمون وزيت جوز الهند لتطويل الشعر:- أضيفي كل المكونات مع بعضها في طبق عميق أو علبة صغيرة وقلبيهم جيدًا حتى يصبحوا خليط واحد متجانس لا يمكنك فصل مكوناته مرة أخرى.

اشطفي شعرك بماء دافئ ثم ابدئي في تقسيمه إلى أربعة أقسام قومي بفرد الخليط على كل قسم من الأقسام بشكل متساوي بواسطة فرشاة صبغ الشعر.

احرصي أن تفردي الخليط من أول فروة الرأس حتى الأطراف وبعدها قومي بتصفيفه ولفه وغطيه بغطاء رأس حراري أو كيس بلاستيكي.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين على الأقل ثم قومي بشطفه بماء بارد وشامبو خالي من أي مواد كيميائية وكرري استخدام هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع. طريقة استخدام النشا لفرد الشعر الخشن مكونات عمل الوصفة:- ست ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ملعقتان صغيرتان من عسل النحل الأبيض.

ملعقة ونصف كبيرة من زيت الذرة.

عصير ليمون. خطوات عمل وصفة العسل والنشا لتطويل الشعر:- أضيفي المكونات كلها داخل علبة صغيرة ويجب أن تكون نظيفة ومعقمة وجافة واخلطيهم جيدًا حتى لا يتم فصلهم مرة أخرى.

اشطفي شعرك بماء دافئ أو فاتر ثم قومي بتطبيق الخليط عليه من أول فروة الرأس حتى الأطراف ثم لفيه وغطيه بغطاء رأس حراري وبعدها قومي بشطفه بماء بارد وجففيه ثم رطبيه وكرريها مرتين أسبوعيًا. كيراتين الزبدة الزبده من الوصفات المتوارثة من أجدادنا القدماء تساعد في نعومة الشعر وتغذيته .

احضري وعاء وضعي به ملعقتين من الزبده مع فصين من الثوم المهروس وقلبي الخليط حتى تحصلي على قوام كريمي .

اتركي الوصفة لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل المكونات.

ضعي الوصفة على فروة الرأس والشعر ودلكي بأطراف الأصابع و ارتدي قناع من البلاستيك.

اتركي الوصفة علي شعرك ليلة كاملة وفي اليوم التالي اغسلي شعرك بالماء والشامبو .

حافظي على تكرار الوصفة مرة كل أسبوع للحصول علي افضل نتيجة.

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