نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية رائعة لعلاج تساقط الشعر في المنزل خطوة بخطوة وبدون تكاليف والنتيجة غير متوقعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الأسباب قد تكون سبب في حدوث تساقط الشعر ومن أهمها التغذية الغير سليمة، واستخدام بعض المستحضرات الغير صحية مثل الصبغات أو بعض كريمات الشعر، وابضًا كثرة استخدام المصفف الحراري ، أما الآن فسوف نعرض لكم افضل الوصفات التي تعيد للشعر قوته وتساعد في تغذية الجذور للتخلص من مشكلة تساقط الشعر، تابعوا معنا المقال الآن.

تنشغل دائمًا السيدات بمظهرهم، وأهم مظاهر جمال المرأة هو شعرها، فالشعر تاج وزينة المرأة، ولذلك يبحث الفتيات بكثرة عن طريقة لعلاج تساقط الشعر المستمر الذي يؤدي لحدوث الصلع، ومن أسباب تساقط الشعر التغيرات الهرمونية والتقدم في العمر، ويعد العامل الأساسى، كما أن التساقط يسبب فراغات في فروة الرأس، مما يسبب الاحراج لكل فتاة، فقد أتينا لكم بهذة الوصفات التي تقضي على هذه المشكلة.

علاج تساقط الشعر بالأرز وعصير الليمون

ترغب الفتيات في الجمال الكامل، فتبحث كل من تعاني تساقط الشعر، وكل فتاة يتسبب الشعر في احراجها عن وصفات طبيعية وفعالة وسريعة النتيجة لعلاج شعرها وحمايته من التساقط، فقط كل ما عليكي سيدتي اتباع الوصفات الفعالة التالية:

المكونات:

ما يعادل نصف كوب من الأرز.

2 كوب من الماء.

ما يعادل ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

احضري وعاء يناسب هذه الوصفة، وقومي بنقع الأرز في الماء.

اتركي الأرز في ماء النقع لمدة لا تقل عن ساعتين أو ثلاث ساعات.

صفي الأرز بعد انقضاء المدة واتركي الماء في الوعاء، وأضيفي إليها ملعقتين عصير الليمون، وقلبيهم جيدًا.

اغسلي شعرك باستخدام الشامبو اليومي المتوفر لديكي.

احضري منشفة نظيفة، وقومي بتجفيف الشعر بطريقة جيدة.

قومي بغسل الشعر بالوصفة التي تم تحضيرها على فروة الرأس والشعر بأكمله.

دلكي فروة رأسك لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

اتركي الوصفة على الشعر بعد عملية التدليك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدًا بعد مرور المدة، وقومي بتجفيفه مرة اخرى.

تستخدم هذه الوصفة يوميًا لمدة 15 يوم متواصلين لضمان نجاح النتائج المرغوبة.

علاج تساقط الشعر بالزبادي والعسل وخل التفاح

الزبادي هي مصدر هام جدًا أساسي للفيتامينات التي تساعد على دعم وتقوية بصيلات الشعر، والعسل يدخل في تغذية الشعر، كما ان خل التفاح مضاد للبكتيريا ويعمل على تعزيز فروة الرأس وتقويتها على الإنبات، فقط اتبعي التالى:

المكونات:

ما يعادل نصف كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقتان صغيرتان من خل التفاح.

طريقة التحضير: