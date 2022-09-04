نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توحيد وتبييض الجسم.. أقوى كريم تبييض فوري من أول استخدام هيزيل كل بقع الشمس الغامقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم طريقة عمل كريم تفتيح في المنزل بأقل المكونات والإمكانيات وبخطوات سهلة وبسيطة ،حيث أنه بعد المشاكل التي نراها ونسمع عنها من استخدام الفتيات كريمات الأساس والتفتيح الجاهزة التي يتم تقديمها بأسعار باهظة مبالغ فيها وتضر بصحة الجلد والبشرة بالرغم من ذلك، فالمكونات الطبيعية تمثل فائدة عظيمة جدًا للجسم بشكل عام وليس فقط للتفتيح أو الفوائد الظاهرية وإنما تكمن في هذه الخلطات فوائد متعددة ومفعولها يظهر في وقت قصير. طريقة عمل كريم تفتيح باستخدام أوراق النعناع المكونات المطلوبة:- عدد من أوراق النعناع.

كمية وفيرة من الماء الفاتر. خطوات تحضير وصفة النعناع لتفتيح الجسم والبشرة:- قومي بطحن أوراق النعناع حتى يصبح عبارة عن خليط ناعم ثم قومي بإضافة الماء إلى خليط النعناع وقلبيه جيدًا حتى يصبح الخليط أكثر كثافة ولزوجة.

اغسلي المنطقة التي تريدين تفتيحها سواء كانت البشرة أو مناطق الجسم الحساسة ثم ابدئي في توزيع الكريم على المنطقة لمدة خمس دقائق.

اتركي الكريم على المنطقة لمدة خمسة عشر دقيقة أو نصف ساعة ثم قومي بشطفها بماء بارد ثم قومي بتجفيف المنطقة جيدًا حيث أن ترسب الماء يساهم في اسمرارها.

احرصي على ترطيب المنطقة جيدًا ثم قومي بتكرارها مرتين من كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج. طريقة كريم طبيعي بالحليب والدقيق المكونات المطلوبة:- أربع ملاعق كبيرة من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

عدة قطرات من عصير الليون.

كركم مطحون وثلاث ملاعق من النشا. خطوات وطريقة تحضير وصفة الدقيق والحليب للتفتيح:- جهزي طبق أو علبة صغيرة ويجب أن تكون معقمة ونظيفة جدًا وجافة من أي ماء أو سوائل حتى يتم وضع الخليط فيها.

أضيفي المكونات كلها في العلبة دفعة واحدة وقلبيهم جيدًا ثم قومي بتذويبهم قليلًا في حمام مائي أو داخل الميكروويف أو ضعيهم على النار لمدة دقيقة.

اغسلي المنطقة جيدًا ثم قومي بشطف بشرتك أو المنطقة ثم قومي بفرد الخليط عليها و دلكي جيدًا ثم قومي بتركها لمدة خمسة عشر دقيقة وبعد ذلك أزيلي الخليط واشطفيها بماء جاري ثم قومي بترطيبها.

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