نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جسمك هينور من السواد.. مقشر القهوة لازالة سواد السنين وتقشير الجسم والاماكن الغامقة في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتحدث اليوم عن طريقة عمل مقشر القهوة في المنزل للحصول على بشرة نظيفة وخالية من أي جلد زائد أو ميت قد يؤثر في سلاسة ونعومة البشرة، حيث أن التقشير من أكثر العمليات الهامة من ضمن روتين العناية بالبشرة الذي تلجأ إليه الفتاة فهو يزيد من نضارة البشرة وحيويتها وخاصة الطريقة التي سنقوم بتقديمها لكم اليوم لأنه يتم تحضيرها من خلال مكونات طبيعية بحتة تمد الجلد بالعناصر والفوائد التي يحتاج إليها وتغذي البشرة.

طريقة عمل مقشر القهوة للبشرة في المنزل

مكونات عمل الوصفة:-

ملعقة واحدة كبيرة من بن القهوة.

ملعقتان صغيرتان من لبن الزبادي.

ملعقة ونصف من دقيق الشوفان.

نصف ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

عصير ليمون.

خطوات عمل وصفة القهوة لتقشير البشرة:-

أول خطوة تتمثل في إحضار الوعاء أو الطبق الذي ستقومين بخلط المكونات به حيث يجب أن يكون نظيف تمامًا وخالي من أي شوائب.

بعد ذلك اخلطي المكونات جيدًا حتى يصعب التعرّف على المكونات الداخلة في تحضير الخليط وبعده قومي بتركها لمدة دقيقتين تقريبًا.

اشطفي بشرتك جيدًا حتى تصبح خالية من أي شوائب وكريمات ومستحضرات تجميل حتى يتم تطبيق الخليط على بشرة نظيفة تمامًا.

ابدئي في تطبيق الخليط على المنطقة ودلكي بحركات دائرية لطيفة لمدة خمس دقائق ثم اتركيها على المنطقة خمسة عشر دقيقة تقريبًا.

نظفي بشرتك من الخليط بماء فاتر أو دافئ وغسول مناسب لنوع بشرتك ثم قومي بتجفيفها ثم ترطيبها واستخدمي هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع.

أهم فوائد عملية تقشير البشرة للجلد

تعمل عملية تقشير البشرة في الحد من ظهور حبوب الشباب المزعجة.

كما أنها تفتح مسام البشرة المسدودة وتخلص البشرة من الرؤوس والبثور السوداء.

تحد من تراكم زيوت البشرة الدهنية في مسام البشرة فهي مفيدة جدًا لأصحاب البشرة الدهنية.

تقضي على الجلد التالف والزائد في البشرة الذي يؤثر في نضارة وحيوية البشرة.

يزيد من نعومة البشرة حيث أنه يخلصها من أي شوائب ويرطبها الترطيب المطلوب وخاصة البشرة الجافة.

يوّحد لون البشرة ويقضي على البقع الداكنة عليها ويخلصها من أي اسمرار.

يقضي على تجاعيد البشرة ويشدها شدًا طبيعيًا بدون الحاجة إلى عمليات البوتوكس.