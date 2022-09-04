نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفل القهوة اتحداكى تستغني عنه من اليوم طريقة الاستفادة منه كنز عظيم في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد تجد الكثير من الأشخاص التي تتساءل عن كيفية استخدام تفل القهوة والبعض الآخر يجهل وجود كنز عظيم مثل وصفات تفل القهوة بالنسبة للبشرة والجلد والصحة والجسم والشعر وغيرهما، فتفل القهوة تأثيره كبير جدًا على كثير من نواحي حياتنا الصحية والجسدية لأن القهوة كمكون تحتوي على الكثير من الفوائد والعناصر المفيدة لصحة الجلد والبشرة لأنها تحتوي على الكافيين ولا تقل أهمية وفوائد القهوة بعد أن تصبح تفل بل تظل بها نفس الفائدة والتأثير. كيفية استخدام تفل القهوة للتخلص من السيلوليت المكونات المطلوبة:- كمية مناسبة من تفل القهوة.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

عصير ليمون.

نشا ذرة. خطوات تحضير وصفة تفل القهوة للتخلص من السيلوليت والتجاعيد:- اخلطي كل المكونات مع بعضها إلى أن تتجانس تمامًا ثم ابدئي في فرد الخليط الذي قمتي بعمله على المنطقة التي تريدين معالجتها.

استخدمي هذه الوصفة مرتين خلال الأسبوع الواحد لمدة عشر دقائق على المنطقة ثم قومي بشطف المنطقة وتنظيفها جيدًا ثم ترطيبها.

تعمل هذه الوصفة على تحفيز إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجلد ويشد منطقة البطن والأرداف وأي تجاعيد حول العين وخطوط الوجه الدقيقة.

كما أن قدرة الكافيين التي تحتوي عليها تفل القهوة تعمل على إذابة الدهون الزائدة في الجسم وبالتالي تخفض الوزن الزائد. ما هي فوائد تفل القهوة للبشرة؟ تجعل البشرة لامعة ومشرقة أكثر كما أنها تشدها شدًا طبيعيًا وتعالج أي تجاعيد وخطوط عليها.

تخلص البشرة من وجود أي بقع داكنة عليها وتعالج مشكلة حبوب الشباب وتقضي على أي بقع داكنة على البشرة.

تمد البشرة بالكثير من المواد المغذية التي تزيد من ترطيبها وإشراقها وتعزز نشاط الدورة الدموية في البشرة.

تخلصها من أي انتفاخات وخاصة الانتفاخات والهالات التي تظهر حول وتحت العين بسبب عادات النوم السيئة.

تحمي البشرة من البقع الداكنة والالتهابات التي تتسبب بها أشعة الشمس الحارقة وتعالج تصبّغ البشرة.

تجعل البشرة أكثر نشاطًا وشبابًا ومقشر جيد للبشرة وتقضي على أي جلد زائد وميت عليها مما يجعل البشرة نظيفة وخالية من أي شوائب.

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