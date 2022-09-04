كعبك هينور ضعيها 10 دقائق على تشققات الكعبين ستصبح ناعمه كالحرير بدون سواد ولا خشونه كعبك هينور

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عمر شويل - جدة يمكنك الآن توديع خشونة كعبيك وتشققاته بالتعرف على كيفية وطريقة عمل أفضل وصفات طبيعية لتنعيم الكعبين، فهناك أسباب مختلفة ومتعددة قد تؤدي إلى حدوث هذه المشكلة، حيث أنه لدينا مفهوم غير صحيح حول أن خشونة القدمين وتشققاتهما تحدث لكبار السن أو نتيجة للتقدم في العمر فقط وإنما هناك أسباب أخرى قد لا تتخيلينها وتتساءلين عن الأسباب التي تؤدي إلى حدوث هذه المشكلة وسنوضح لكم أفضل الوصفات التي تقضي على هذه المشكلة نهائيًا. طريقة عمل أفضل وصفات طبيعية لتنعيم الكعبين المكونات المطلوبة لعمل الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من صودا الخبز.

عصير ليمون طبيعي.

كوب صغير من الخل الأبيض.

حجر خفاف. خطوات تحضير وصفة صودا الخبز لتنعيم الكعبين:- أحضري وعاء بلاستيكي كبير ويجب أن يستوعب حجم قدميك أو يمكنك استخدام حوض الاستحمام الخاص بك.

املئي الحوض بكمية وفيرة من الماء حتى منتصفه أو أكثر من ذلك ويجب أن يكون الماء ساخن أو دافئ.

بعد ذلك اخلطي المكونات كلها بداخله وقلبيهم حتى يتجانسوا ثم قومي بوضع قدميك بداخل الوعاء أو الحوض لمدة خمسة عشر دقيقة.

ارفعي رجلك من الخليط وقومي بفركهما بواسطة حجر الخفاف ثم قومي بشطف كعبيك بماء بارد نقي جاري من الصنبور ثم قومي بتجفيفهما.

احرصي على ترطيب كعبيك باستمرار سواء كانا يعانين من الخشونة أم لا وكرري استخدام هذه الوصفة مرة واحدة يوميَا حتى يزول التشقق تمامًا. ما هي أسباب حدوث مشكلة تشققات القدمين؟ من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى حدوث مشكلة تشقق الكعبين وأبرز الأسباب شيوعًا هي التقدم في العمر.

ومن أكثر الأسباب التي تؤدي إلى ذلك هي الوقوف لساعات طويلة خلال اليوم بسبب العمل وظروف المنزل من مهام وأمور منزلية.

ارتداء الأحذية المرتفعة والضيقة وكذلك الصنادل المكشوفة من الخلف والوقوف بها لفترات طويلة.

مرض السمنة المفرطة أحد وأكبر أسباب تشققات الكعبين حيث أن السمنة تشكل ضغط كبير على القدمين وبالتالي يحدث بهما تشقق وخشونة.

قد يحدث أيضًا بسبب بعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكري فهو عامل من عوامل حدوث مشكلة تشققات الكعبين. شمع البارافين لعلاج تشقق الكعبين لعلاج تشقق الكعبين وترطيب القدم استخدمي شمع البارافين .

احضري طاسة وضعي فيها كمية من شمع البارافين مع زيت جوز الهند أو زيت الخردل .

سخني المكونات على النار حتى يتم الذوبان.

بعد الذوبان انتظري حتى يبرد ثم ادهني من هذا الخليط على قدميك ثم ارتدي جوارب.

في الصباح تغسل القدم بماء دافئ حافظي علي تكرار الوصفة كل ليلة إذا كان التشقق كثير .

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