نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عايزة بشرة منورة.. اعملي كريم بانثينول والنشا للتفتيح والترطيب السريع في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم النشا وبانثينول لتفتيح البشرة، يعرف كريم بانثينول بفوائده العديدة والعظيمة للبشرة والتي يتم استخدامها بشكل آمن دون التخوف من حدوث أي أثار جانبية سلبية على البشرة، فهو لم يقتصر استخدامه على علاج الالتهابات الجلدية والعمل على تهدئتها فقط بل أنه يساهم بشكل كبير فى تفتيح البشرة وترطيبها إلى حد كبير عند المواظبة على استخدامه.

كما له القدرة على التخلص من التصبغات الجلدية والبقع الداكنة وتوحيد لون البشرة، لذلك نقدم لكى وصفة مذهلة للحصول على التفتيح السريع يمكنك تحضيرها من النشا وكريم بانثينول بخطوات بسيطة جداً فى منزلك دون الحاجة إلى البحث عن كريمات التفتيح الباهظة الثمن.

طريقة تحضير كريم النشا وبانثينول لتفتيح البشرة

المكونات:

ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.

ملعقتين من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة جل الألوفيرا.

نصف ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

قومى بخلط جميع مكونات الوصفة فى وعاء صغير، وقلبيهم جيدا حتى يصبح الخليط كريمي تماما ومتجانس.

عند الاستخدام قومى بغسل وجهك جيدا وتجفيفه، ثم افردي الكريم على البشرة مع التدليك حتى يتشرب الجلد الكريم تماما.

يفضل أن تستخدمي الكريم يوميا قبل النوم ويمكنك شطفه بالماء فى الصباح التالي.

استمري على استخدام الكريم حتى تحققي النتائج المرغوبة فى التفتيح.

فوائد كريم بانثينول للبشرة

يتكون كريم بانثينول من بعض المواد الطبيعية التي يتم استخلاصها من النباتات المختلفة المعروفة بتأثيرها الفعال على البشرة، لذلك يستخدم عادة كريم بانثينول فى بعض الأغراض التجميلية العلاجية بكل أمان، ومنها منح الترطيب العالي للبشرة وتعويضها عن أي مغذيات أو الدهون الطبيعية التي تفتقدها والحفاظ عليها من الجفاف مما يقلل من ظهور علامات تقدم العمر مبكراً، ومن أهم استخداماته الأخرى ما يلي: