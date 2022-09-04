نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم ميبو والنشا المعجزة لتفتيح البقع الداكنة وتبييض الوجه في يوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم ميبو والخميرة لتفتيح البشره، يعتبر من أفضل الكريمات التي يمكن استخدامها للبشرة، حيث أن كافة السيدات تسعى للحصول على بشرة نقية وبيضاء لأن البشرة هي الانطباع الأول الذي يأخذه الفرد عن غيره ولهذا تهتم بها المرأة كثيرًا.

كريم ميبو والخميرة لتفتيح البشره

تعد البشرة من أهم علامات الجمال لدى المرأة ولهذا تريد النساء جعلها نضرة ومشرقة، حيث تتألق بها وتزيد من ثقتها بنفسها، ولهذا سوف نتعرف على كيفية استخدام كريم ميبو والخميرة لتفتيح البشره وإزالة البقع الداكنة منها، كالتالي:

المكونات

نحتاج إلى المكونات التالية لصنع خليط ميبو والخميرة للتفتيح:

15 جرام من ميبو كريم.

ملعقة ك خميرة.

20 ج حليب بودر.

نصف كأس ماء.

ملعقة ك سكر.

ربع ملعقة ص ليمون.

نصف ملعقة ك زيت خروع.

خطوات تحضير كريم تبييض الوجه

حتى تحصلين على أفضل النتائج من تفتيح البشرة، يجب عليكِ اتباع الخطوات التالية:

احضري إناء وضعي به السكر مع الماء وقومي بمزجهم سويًا حتى لا تلاحظي للسكر وجود. اشعلي الموقد، واحضري وعاء يوضع على النار وضعي به الخليط واجعلي النار بسيطة، واستمري بالتقليب. خلال ذلك يتم إضافة الحليب البودر والخميرة أيضًا مع الاستمرار في التقليب حتى تمام التجانس. يجب أن يتم الاستمرار بمزح المكونات السابقة معًا لمدة خمس دقائق أو أقل ، حتى تصبح بقوام كريمي. قومي بإضافة ميبو كريم، والليمون والخروع وقلبي جيدًا ثم يتم الاحتفاظ بالخليط داخل عبوة زجاجية، ثم يدخل الثلاجة لفترة لا تقل عن ال 7 ساعات، وبعد ذلك يمكن أن يتم استخدامه. قومي بغسل بشرتك جيدًا بالماء الدافئ حتى يتم تفتيح مسام الجسم، وجففيها بلطف من خلال قطعة قماش قطنية. ابدئي بوضع الخليط على البشرة ووزعيه جيدًا، ويترك حتى يجف تمامًا لفترة لا تقل عن ال 30 دقيقة. قومي بفرك الخليط بحركات دائرية بكل لطف حتى لا تجرحي بشرتك، ثم قومي بغسل البشرة بماء عادي، وبعد ذلك قومي بتمرير عليها قطعة من الثلج لغلق المسام وسوف تلاحظين تفتيح ونعومة ونضارة لا مثيل لهم. لقد تعرفنا من خلال المقال على طريقة عمل كريم ميبو والخميرة لتفتيح البشره والذي له نتائج مبهرة في هذا المجال، كما أنه لا يتسبب في أضرار للبشرة ومن الجدير بالذكر أن هذه الوصفة يمكن استخدامها على أي جزء بالجسم تريدين تفتيحه.

وصفة كريم ميبو والنشا لتبييض الوجه

المكونات

نص علبه من معجون كريم ميبو.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقتان صغيرتان من مسحوق النشا.

ربع ملعقه صغيره من الزبادي.

نص ملعقة صغيرة من الحليب المجفف.

طريقة تحضير القناع

نحضر وعاء صغير ونقوم بوضع كريم ميبو وربع ملعقة الزبادي ونضيف ملعقتان النشا ونص ملعقة الحليب المجفف ونخلط المكونات مع بعضها ثم نضع ماء الورد ونقلب مره أخري ونتركه لمدة دقيقة جانباً. نقوم بتحضير بشرتنا عن طريق عمل تقشير بشي بالسكر وزيت الزيتون والليمون ونغسل الوجه بالماء الفاتر ونضع الخليط ع بسرة نظيفة ونتركها لمدة 15 دقيقة حتى يجف القناع تماماً من البشرة ونغسله بالماء الفاتر ونمرر قطعه من الثلج ونضع المرطب الخاص. نكرر هذه الوصفه مرة كل أسبوعين حتى يتم الحصول على نتيجة جيدة

فوائد كريم ميبو على البشرة والجسم

يعالج كريم ميبو حروق الجسم وعلاج حروق أشعة الشمس القوية.

يستخدم كريم ميبو في علاج البقع السوداء في الجسم بعد الحرق فهو يعطي نتيجة قوية وسريعة.

يعمل على تهدئه البشرة في وقت قصير.

يساعد في تفتيح البشرة وعلاج الأسمرار والغمقان.

يساعد في تفتيح الاماكن الحساسة.

يعطي ترطيب قوي للجسم بعد وضعه.

مميزات وضع كريم ميبو لتبييض الوجه