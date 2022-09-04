نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتبطلي تعمليه.. طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي المورق بخطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الفطير المشلتت، يعد المشلتت من الأكلات المصرية الشرقية التي يفضلها العديد من الكبار والصغار، كما أنه من الأكلات الخفيفة التي يتم تناولها بأكثر من مذاق سواء حادق أو حلو، علاوة على ذلك يمكن إعداده بأكثر من طريقة والإبداع في صنعه بكل سهولة ويسر، لذلك ربات البيت يبحثون عن أسهل الطرق لتحضيره في المنزل والحصول على مشلتت ذات جودة عالية يشبه الجاهز، يحتوي المشلتت على سعرات حرارية مفيدة للجسم من خلال المكونات التي تدخل في إعداده، كما يمكنك القيام بتسوية المشلتت في الفرن أو عن طريق البوتاجاز بمكونات بسيطة للغاية وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

طريقة عمل الفطير المشلتت

يمكنك إعداد الفطير المشلتت بمكونات متوفرة في المطبخ بشكل سهل وسريع والتي تتمثل في الآتي:

مقدار كوب من الدقيق.

ما يعادل كوب ماء.

مقدار نصف كوب سمن أو زبدة.

رشه ملح.

القليل من الزيت.

نصف ملعقة من السكر.

طريقة تحضير الفطير المشلتت

يمكنك تحضير الفطير في المنزل بكل سهولة للحصول على مشلتت يتشابه مع الجاهز وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء وإضافة كل من الدقيق والملح والسكر وخلطهم جيدا.

تقومي بإضافة الماء بشكل تدريجي والقيام بخلط العجينة بشكل جيدا.

يتم عجن العجينة لمدة ربع ساعة للحصول على عجينة طرية ذات ملمس طري حتى تتمكن من فردها بكل سهولة.

تترك العجينة لترتاح بضع دقائق وتقومي بتغطيتها.

يتم تقسيم العجينة إلى جزأين.

تقومي بأخذ العجينة ودهنها بالزيت ويتم رش دقيق على الرخامة، وتقومي بفردها جيدا لجعلها رقيقة جداً وتقومي بتوزيع السمن عليها بشكل جيداً.

يتم تطبيق العجينة للحصول على شكل دائري.

ثم يتم إعداد باقي العجينة بنفس الشكل.

إحضار صاج ودهنه بالزيت والقيام بوضع الفطيرة عليه وإدخالها الفرن عند درجة حرارة 180 وتركها لمدة نصف ساعة لتمام النضج، ثم يتم إخراجها من الفرن وتغطيتها لتصبح طريه.

في الختام فقد تعرفنا على طريقة عمل الفطير المشلتت ومقادير الفطير وطريقة تحضيره في المنزل بطريقة سهلة وسريعة للحصول على فطير ذات مذاق رائع وفي أقل وقت.