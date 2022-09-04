نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات رائعة تساعد علي تفتيح البشرة وتوحيد لونها بمكونات طبيعية بسيطة متوفرة في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنشغل وتبحث كثير من الفتيات والسيدات عن طريقة لتفتيح البشرة، ويرجع هذا السبب نتيجة ظهور بعض البقع الغامقة التي تتسبب في ظهور البشرة ببعض التصبغات، كما أن البشرة فى فصل الصيف تتعرض للكثير من العوامل التي تؤثر عليها وتصيبها بالاسمرار نتيجة تعرضها لاشعة الشمس، والان سوف نقدم أفضل الوصفات التي تحتاجين إليها والتى تجعل بشرتك صافية مثل البدر.

تفتيح البشرة وتوحيد لونها باستخدام السكر والعسل والليمون

البقع والاسمرار من الاشياء التي تزعج الفتيات والسيدات لأن المرأة دائمًا تريد أن تكون متالقة فتلجأ للكثير من الوصفات والماسكات التي تجعل بشرتها نضرة و صافية بدون بثور أو حب الشباب فقط كل ما عليكي سيدتي اتباع هذه الوصفة:

المكونات:

مقدار ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من السكر الخشن.

مقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من اللبن.

طريقة التحضير:

أحضري وعاء مناسب في الحجم لعمل هذه الوصفة.

ضعي في الوعاء ملعقة العسل والسكر، واخلطيهم جيدًا حتى تمتزج المكونات.

قومي بإضافة عصير الليمون واللبن، وامزجي المكونات حتى تحصلي على خليط مناسب القوام لعمل ماسك منه.

احضري فرشاة الماسكات أو فرشاة ناعمة متوفرة لديك.

استخدمي الوصفة على المناطق التي تريدين إزالة البقع الداكنة منها، بفردها بطريقة دائرية لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

اتركي الوصفة على مناطق الاسمرار لمدة عشر دقائق.

دلكي بشرتك بطريقة دائرية لمدة دقيقتان.

بعد مرور مدة الماسك سوف تشعرين بالتصاق الخليط على بشرتك.

دلكي بشرتك بطريقة قوية حتى يتم ازالة الماسك.

اغسلي بشرتك بالغسول المناسب والماء الفاتر، وسوف تلاحظين الفرق.

تكرر هذه الوصفة مرة اسبوعيًا.

تفتيح البشرة وتوحيد لونها باستخدام وصفة الطحينة والسكر

للسكر فوائد كثيرة للبشرة من اجل توحيد لونها، كمان انه يعطيها بريق ولمعان، فقط تتبعي الآتي:

المكونات:

ملعقتان من السكر الخشن.

مقدار ملعقتان من الطحينة السائلة.

ملعقة كبيرة من اللبن.

طريقة التحضير: