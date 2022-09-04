نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض صاروخي.. السكر والخميرة خلطة الكوافيرات لتبييض الجسم والبشرة وازالة سواد 20 سنه في دقائق بشرتك هينور من البياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفي على أفضل وصفات تبييض الجسم والبشرة التي يمكنك تحضيرها وعملها في منزلك بسهولة وبكل يسر، تعد الوصفات الطبيعية التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بين البلوجرز وغيرهم هي من الوصفات الأكثر شهرة والتي اكتسحت الكريمات والخلطات الجاهزة التي كانوا يقومون بشراءها من المحلات والصيدليات بأسعار مبالغ فيها، كما أن الخلطات الطبيعية أفضل لأن كل ما يدخل في تحضيرها هو مكونات طبيعية بحتة بدون أي تدّخل كيميائي.

وصفات تبييض الجسم والبشرة في المنزل

من أشهر هذه الوصفات التي يمكنك عملها في المنزل لتفتيح البشرة والمناطق المختلفة في الجسم ما يلي:-

وصفة الخميرة وزيت الزيتون

مكونات عمل الوصفة:-

كوب صغير من السكر الأبيض.

أربع ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب كبير من عصير الليمون.

زيت زيتون طبيعي.

خطوات عمل وصفة زيت الزيتون والخميرة للتفتيح:-

جهزي الخليط بإضافة المكونات كلها مع بعضها حتى تصبح متجانسة تمامًا وعبارة عن عجينة طرية ومتماسكة.

بعد ذلك قومي بغسل بشرتك أو اغسلي المنطقة التي تريدين تفتيحها في جسم لأن ذلك ضروري جدًا.

ثم قومي بتطبيق الخليط على المنطقة ودلكي جيدًا لمدة خمس دقائق تقريبًا ثم قومي بتركها على المنطقة لمدة نصف ساعة تقريبًا.

وبعد ذلك قومي بشطف المنطقة جيدًا حتى تنظفيها تمامًا وبعدها قومي بتجفيف المنطقة من الماء ثم قومي بترطيبها جيدًا بكريم مرطب واحرصي على تكرارها مرتين أسبوعيًا.

وصفة عصير الليمون والنشا

مكونات عمل الوصفة:-

كوب صغير من عصير الليمون.

زيت لافندر.

خمس ملاعق من نشا الذرة.

خطوات عمل وصفة النشا والليمون للتفتيح:-