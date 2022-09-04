طريقة عمل الفول بالطماطم على أصولة زي زمان.. خلطة هتخليك تحب الفول

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الفول بالطماطم، تعتاد دائما العائلات المصرية على وضع طبق الفول بشكل رئيس على سفرة الفطور بجانب الطعمية الساخنة الشهية وبعض أنواع المخللات، ويختلف المصريون فى طريقة تقديمهم للفول فهناك من يعتاد تقديمه بالزيت والدقة المميزة أو بالسجق والصلصة أو بالطماطم وغيرها من الطرق، ولكن يتميز الشعب السكندرى بتقديم الفول بالطماطم نظراً لمذاقة الشهي الرائع، وهو ما سوف نتعرف على طريقة تحضيره فى السطور التالية لتقومي بتنفيذه فى مطبخك بطعم أشهى من المطاعم. طريقة عمل الفول بالطماطم المكونات: بصلة صغيرة مقطعة.

ثلاث فصوص ثوم مفروم.

طماطم مقطعة مكعبات.

فلفل أخضر مقطع.

ملح – فلفل اسود – كمون.

زيت. طريقة التحضير: احضري مقلاة على النار ضعي به مقدار قليل من الزيت، وعندما يسخن افرغي مكعبات البصل وفصوص الثوم.

قومى بتقليب البصل والثوم حتى يذبل ويأخذ اللون الذهبي.

ضعي الفول المدمس على أن يكون مضروب فى الخلاط أو الكبة الكهربائية حتى يصبح ناعم تماما.

ضعي مكعبات الطماطم والفلفل الأخضر، قلبيهم حتى تذبل المكونات.

أضفي ملح وفلفل أسود وكمون، وقلبي الخليط لعدة دقائق حتى تتجانس جميع المكونات.

ضعي الفول فى طبق التقديم وقدميه على سفرتك. طريقة عمل تتبيلة الفول المدمس المميزة تتميز عادة عربيات الفول بعمل دقة مميزة لطبق الفول تجعل مذاقه شهى ويختلف كثيراً عن الذي يتم تحضيره فى المنزل، لذلك نقدم لكم فى الأتي سر تتبيلة الفول كما يباع فى العربات لتقومي بإعدادها فى المنزل والاحتفاظ بها لحين الاستخدام. مكونات تتبيلة الفول المدمس ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة كبيرة شطة.

ملعقة كبيرة كسبرة ناشفة.

ثلاث ملاعق ثوم مفروم.

ربع كوب خل.

ربع كوب عصير ليمون.

فلفل رومي أخضر مفروم. طريقة التحضير احضري وعاء اخلطي به جميع مقادير التتبيلة وقلبيها معا جيداً حتى تتجانس المكونات.

افرغي التتبيلة فى زجاجة واحتفظي بها فى الثلاجة لحين استخدامها على الفول المدمس.

عند تحضير الفول يتم رج الزجاجة جيدا لتندمج مكونات التتبيلة معاً، ثم يتم وضع القليل منها على طبق الفول المدمس الساخن وعليه القليل من الملح حسب الرغبة وقليل من الزيت.

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