نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطويل الشعر بجنون.. اقوي وصفه لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ بمكونات طبيعيه فعاله في المقال التالي
عمر شويل - جدة إليكم أقوى وصفات هندية لتطويل الشعر القصير ومعالجة مشاكل الشعر المختلفة، حيث أن الهنديات يتميزن بشعرهن الطويل والناعم والذي يكون حلم كل فتاة وخاصة عند مشاهدة الأفلام والمسلسلات الهندية تنبهر الفتيات بشعر الهنديات بكل هذه النعومة وهذا الطول، وقامت بعض المحلات بتحضير وصفات هندية ويقوموا ببيعها بأسعار باهظة ولكن يمكنك يا عزيزتي تحضيرها في منزلك بأقل تكلفة وبخطوات سهلة وبسيطة سنقوم بتوضيحها لكِ في السطور التالية من مقالنا اليوم.
أقوى وصفات هندية لتطويل الشعر القصير
سنقوم بتقديم أفضل الوصفات التي يقوم بتحضيرها الهنديات واستخدامها على شعرهن ومن بين هذه الوصفات كل مما يلي:-
وصفة البيض لتطويل الشعر
المكونات المطلوبة لعمل الوصفة:-
- بيضتان كبيرتان (بياض فقط).
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقتان صغيرتان من عسل النحل الأبيض.
- عصير ليمون طبيعي.
طريقة تحضير وصفة البيض للشعر:-
- قومي بتكسير البيض وافصلي الصفار عن البياض لأن بياض البيض هو المكوّن الأساسي في هذه الوصفة.
- أضيفي بياض البيض إلى باقي المكونات وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا بشكل كامل ويصعب فصل المكونات مرة أخرى.
- بعد ذلك يجب أن تقومي بترطيب شعرك قليلًا بماء دافئ وقومي بتقسيمه إلى أربعة أقسام وقومي بفرد الخليط على كل قسم.
- اتركي الخليط على شعرك ساعتين تقريبًا ثم قومي بشطفه بماء بارد ثم قومي بترطيبه ويمكنك استخدام وصفة البيض مرة واحدة من كل أسبوع.
وصفة الزبادي لتطويل الشعر
المكونات اللازمة لتحضير الوصفة:-
- كوب من لبن الزبادي.
- أربع ملاعق صغيرة من مسحوق الأملا.
- زيت لافندر.
- ملعقة نشا ذرة صغيرة.
خطوات عمل وصفة الزبادي لتطويل الشعر:-
- قومي بإحضار وعاء صغير ولكن يجب أن يكون عميق حتى لا تتناثر منه المكونات عند خلطها.
- أضيفي المكونات كلها إلى بعضها حتى تصبح متجانسة وقلبيها جيدًا حتى تمتزج بشكل كامل.
- بعد ذلك قومي بتطبيق الخليط على شعرك ودلكي فروة الرأس والأطراف جيدًا.
- اتركي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن ساعتين تقريبًا ثم قومي بشطفه بماء بارد وبلسم مناسب لشعرك.
- احرصي على تكرار هذه الوصفة على شعرك مرتين من كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.
وصفه هنديه حليب جوز الهند
- حليب جوز الهند من الوصفات الطبيعية والفعالة في تطويل الشعر
- احضري كميه مناسبه على حسب طول شعرك وكثافته من حليب جوز الهند .
- دلكي فروة رأسك بحليب جوز الهند لمدة عشر دقائق لتنشيط الدوره الدمويه وزياده تدفق الدم للجذور.
- ضعي منشفه رطبه واتركي الوصفه لمده 15 دقيقه .
- اغسلي شعرك بالماء والشامبو المناسب لنوع شعرك .
- كرري الوصفة للحصول علي شعر طويل في وقت قصير .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطويل الشعر بجنون.. اقوي وصفه لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ بمكونات طبيعيه فعاله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.