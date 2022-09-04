نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطويل الشعر بجنون.. اقوي وصفه لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ بمكونات طبيعيه فعاله في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم أقوى وصفات هندية لتطويل الشعر القصير ومعالجة مشاكل الشعر المختلفة، حيث أن الهنديات يتميزن بشعرهن الطويل والناعم والذي يكون حلم كل فتاة وخاصة عند مشاهدة الأفلام والمسلسلات الهندية تنبهر الفتيات بشعر الهنديات بكل هذه النعومة وهذا الطول، وقامت بعض المحلات بتحضير وصفات هندية ويقوموا ببيعها بأسعار باهظة ولكن يمكنك يا عزيزتي تحضيرها في منزلك بأقل تكلفة وبخطوات سهلة وبسيطة سنقوم بتوضيحها لكِ في السطور التالية من مقالنا اليوم.

أقوى وصفات هندية لتطويل الشعر القصير

سنقوم بتقديم أفضل الوصفات التي يقوم بتحضيرها الهنديات واستخدامها على شعرهن ومن بين هذه الوصفات كل مما يلي:-

وصفة البيض لتطويل الشعر

المكونات المطلوبة لعمل الوصفة:-

بيضتان كبيرتان (بياض فقط).

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان صغيرتان من عسل النحل الأبيض.

عصير ليمون طبيعي.

طريقة تحضير وصفة البيض للشعر:-

قومي بتكسير البيض وافصلي الصفار عن البياض لأن بياض البيض هو المكوّن الأساسي في هذه الوصفة.

أضيفي بياض البيض إلى باقي المكونات وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا بشكل كامل ويصعب فصل المكونات مرة أخرى.

بعد ذلك يجب أن تقومي بترطيب شعرك قليلًا بماء دافئ وقومي بتقسيمه إلى أربعة أقسام وقومي بفرد الخليط على كل قسم.

اتركي الخليط على شعرك ساعتين تقريبًا ثم قومي بشطفه بماء بارد ثم قومي بترطيبه ويمكنك استخدام وصفة البيض مرة واحدة من كل أسبوع.

وصفة الزبادي لتطويل الشعر

المكونات اللازمة لتحضير الوصفة:-

كوب من لبن الزبادي.

أربع ملاعق صغيرة من مسحوق الأملا.

زيت لافندر.

ملعقة نشا ذرة صغيرة.

خطوات عمل وصفة الزبادي لتطويل الشعر:-

قومي بإحضار وعاء صغير ولكن يجب أن يكون عميق حتى لا تتناثر منه المكونات عند خلطها.

أضيفي المكونات كلها إلى بعضها حتى تصبح متجانسة وقلبيها جيدًا حتى تمتزج بشكل كامل.

بعد ذلك قومي بتطبيق الخليط على شعرك ودلكي فروة الرأس والأطراف جيدًا.

اتركي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن ساعتين تقريبًا ثم قومي بشطفه بماء بارد وبلسم مناسب لشعرك.

احرصي على تكرار هذه الوصفة على شعرك مرتين من كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

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