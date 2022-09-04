نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الرواني الهشة والخفيفة و المظبوطة او كيكة السميد احلي من البسبوسة و أخف من الكيك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة كيكة الرواني، من أخف أنواع الكيك التي ظهرت حديثا في عالم الحلويات هي كيكة الرواني أو ما تسمى بـ كيكة البسبوسة، يتم تحضيرها بدقيق السميد الناعم الذي يضاف للبسبوسة وهذا ما سيجعل الكيك خفيفة و هشة وطرية، كما أن طريقة تحضيرها تختلف تماما عن الطرق التقليدية لعمل الكيك فهي تحتاج إلى طريقة مخصوصة ولذلك اردنا من خلال موقع ثقفني نيوز أن نقدم لكم طريقة عمل كيكة الرواني بكل أسرارها خطوة بخطوة ستحضرينها مثل الحلواني هش وخفيف وطرية. مقادير الرواني 1 كوب دقيق.

2 كوب زبادي.

كوب سميد.

نصف كوب من الزيت.

كوب سكر.

نصف كوب جوز هند.

3 حبات بيض بحرارة الغرفه.

باكيت كبيرة بيكنج بودر.

2 باكيت فانيليا.

ملعقة صغيرة من بشر برتقالة (اختياري).

ملعقة صغيرة خل. مقادير الشربات كوب و نصف ماء.

عصير ليمون.

كوب سكر طريقة تحضير كيكة الرواني تحتاج كيكة الرواني إلي شربات بارد لذلك نقوم بتجهيز الشربات اولا قبل البدء في التحضير.

بعد ذلك نأتي بوعاء كبير وعميق ونقوم بوضع حبات البيض و الخل الأبيض و الفانيليا.

ثم نأتي بالمضرب الكهربائي ونقوم بضرب البيض جيدًا لمدة دقيقتين ثم نضيف السكر ونضربهم مرة اخري.

بعد ذلك نسكب الزيت والزبادي مع الإستمرار في خفق وضرب المكونات لكى يصبح قوام الخليط كريمي.

نضيف السميد وجوز الهند على الخليط.

ثم نستمر في الضرب حتي يمتزج تماما و يكون خفيف القوام.

بعد ذلك نقوم بنخل الدقيق ثم بالتدريج ومع الضرب المستمر نضيف الدقيق وبشر البرتقال و البيكنج بودر حتى تحصلين على خليط كريمي.

ناتي بقالب الكيك ونقوم بتوزيع القليل من السمن أو الزيت بداخلها ثم نسكب خليط الكيك.

نقوم بوضع القالب في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة لمدة 40 دقيقة، ثم نقوم باختبار الكيك بوضع خلة من الخشب في منتصف الكيك إذا خرجت بدون أثر لخليط الكيك إذا تم تسويتها، ولكن إذا كان هناك بقايا تترك فى الفرن لمدة 3 دقائق لكى تكتمل تسويتها.

بعد ذلك نخرج الكيك من الفرن ونقوم بتوزيع الشربات البارد الخفيف عليها نتركها حتى تتشربه تمامًا.

ثم تقطع كيكة الرواني و نزينها بجوز الهند و نقدمها للطعام بالصحة والهنا. خطوات تحضير شربات كيكة الرواني تحتاج كيكة الرواني إلي شربات بارد لذلك يفضل أن نقوم بتحضير الشربات قبل الكيك، بالطريقة التالية: نقوم بوضع السكر في وعاء ونضيف عليه الماء.

بدون تقليب نقوم بوضع الوعاء على نار متوسطة حتى يغلي الشربات.

بعد ذلك نضيف عصير الليمون ونترك الشربات يغلى لمدة 7 دقائق ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة الرواني الهشة والخفيفة و المظبوطة او كيكة السميد احلي من البسبوسة و أخف من الكيك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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