نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا الحل السحري لتكسير الشعر الخشن فافردي شعرك بهذا المكون دون تعب أو ضرر لفروة رأسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر المشكلات التي تؤرق كثيرا من الفتيات شكلة الشعر الجاف والخشن حيث إنه عادة ما يبدو هائشا وغير مرتب الأمر الذي يؤثر علي المظهر الجمالي لها ولهذا تلجأ الكثير منهن إلى أدوات فرد الشعر الصناعية كالمكواة أو الاستشوار أو المواد الكيمائية التي على الرغم من فاعليتها في رد الشعر ومنحه ملمسا ناعما إلا أن هذه النعومة لا تدوم طويلا فسرعان ما يرجع الشعر مجعدا وخشنا بالإضافة إلى تقصيفه وكثرة تساقطه ولكن لا تقلقي هناك حلا سحريا هو فرد الشعر المجعد بالنشا ذلك المكون السحري الذي يشبه في تأثيره تأثر مواد فرد الشعر الصناعية وفي السطو التالية سوف نعرض لكي كيفية فرد الشعر بالنشا. النشا الحل السحري لتكسير الشعر الخشن المكونات: أربع ملاعق كبار من النشا ويمكن زيادة الكمية حسب طول الشعر وكثافته.

نصف كوب من المايونيز.

أربع ثمرات من الموز الناضج ويتم هرسه جيا.

ربع كوب من زيت الخروع.

ربع كوب من زيت الزيتون. طريقة الإعداد: احضري إناء نظيف وعميق.

قومي بوضع فيه ثمار الموز المهروس ثم أضيفي إليهم مقدار المايونيز.

قومي بخفق المكونات جيدا حتى تحصلين على قوام كريمي ومتجانس.

بعد ذلك قومي بإضافة زيت الخروع وزيت الزيتون إلى الخليط السابق.

ثم أضيفي إليه المكون الرئيسي للوصفة وهو النشا.

امزجي المكونات جديا ويمكن استخدام المضرب حتى تحصلين على قوام كريم يسهل الفرد على خصل الشعر. طريقة استخدام كريم النشا لفرد الشعر قومي بتمشيط شعرك ثم قسميه إلى أربع أجزاء.

خذي كمية من الكريم ثم افرديها على جميع خصل الشعر من الجذور وحتى الأطراف يمكنك استخدام المشط لتسهيلك عملة الفرد وإيصال الكريم إلى جميع أجزاء شعرك.

بعد توزيع الكريم غطي شعرك عن طريق استخدام بونيه الاستحمام أو أي كيس بلاستيك.

اتركي القناع على الشعر لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات ويمكنك تركه أطول من هذه المدة.

بعد انتهاء المدة اغسلي شعرك جيدا بالشامبو المناسب وذلك للتخلص من آثار الكريم.

وللحصول على أفضل النتائج يمكنك استخدام هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا سوف تحصلين على نتائج سريعة ومبهرة.

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