نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم تبيض اليدين 5 درجات من أول استعمال لن تصدقي وتفتيح اسمرار عقل الأصابع بدون تجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم تبيض اليدين من اول إستعمال ، اليدين لا تقل أهمية عن باقي الجسم ويجب الاهتمام بها مثل الوجه والشعر والرموش والحواجب وغيرها من الوصفات التي نقدمها لكم لكي لا تحتاج ربة المنزل شراء أي مستحضرات التجميل الغالية الثمن التي أصبحنا نسمع عنها أسعارا خالية، واليدين تقوم بغسيل الهدوم والمواعين والسيراميك أيضا، ولذلك تتأثر بكل هذه العوامل وتصبح جافة للغاية، ولكن بعد تجربة هذه الوصفة ستصبح يديك. ناعمة وبيضاء ولا توجد فيها أي عيوب على الإطلاق، لمعرفة المكونات وطريقة الاستخدام يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم لتفتيح اليدين من اول استعمال

اليد تعتبر من أكثر المناطق في الجسم التي يتم استخدامها عن باقي أجزاء الجسم، ويجب أن تأخذ رعاية واهتمام بقدر ما نقوم باستخدامها، وعلى الرغم من وجود أنواع كريمات كثيرة خاصة باليدين لكنها يكون سعرها مرتفع جدا، بالإضافة إلى احتوائها على مواد كيميائية تضر البشرة وتعمل على ظهور حبوب في اليدين وفي الجسم كله أيضا، ولكن نحن سوف نقدم لكم مكونات وصفة طبيعية خالية من المواد الصناعية، وتتلخص المكونات في:

ملعقة من زيت جنين القمح.

عصير ليمون.

ملعقة من الجلسرين.

ملعقة من كريم جليسوليد.

ملعقة من الفازلين.

خطوات تحضير واستخدام الكريم

كل ربة منزل تحتاج أن تكون يديها بيضاء خالية من أي مشاكل ولا جافة وتريد أن تشعر بالثقة أكثر فأكثر عند مقابلة أي شخص ولذلك تبحث في كل وسائل التواصل للوصول إلى كريم يساعدها في التخلص من كل هذه المشاكل، وتتخلص خطوات التحضير في:

يجب إحضار طبق مخصص لتحضير الوصفات الطبيعية.

يجب وضع كل المكونات ولكن بالتدريج واحد تلو الأخر.

يجب التقليب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

يجب إحضار علبة نظيفة ويجب تعقيمها.

يجب أن تكون العلبة جافة تماما.

نضع الخليط فيها.

نضع الخليط فيها. يتم إغلاقها بإحكام.

يجب وضع هذا الكريم مرتين في اليوم.

يجب غسل اليدين جيدا قبل وضع الكريم.

يجب أن تكون اليدين جافة.

يجب الاستمرار على وضع الكريم لمدة لا تقل عن ثلاث شهور

كما ذكرناها في المقال طريقة تبيض اليدين من أول إستعمال فهناك بسبب ترتيب المنزل يسبب اسمرار في اليدين والحصول على يدين ناعمة يكون من خلال استعمال بعض المواد الطبيعية الموجودة في كل مطبخ حيث وضع مواد طبيعية مثل جل الصبار يساعد على جعل اليدين ناعمة وبيضاء وقد ذكرها بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد علي تفتيح اليدين في