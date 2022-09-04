نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوب من الكوكاكولا هيحل كل أزماتك مع شعرك وهيشانه حقيقي لن تصدقي فعالية ونتيجة الوصفة الجهنمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر المشكلات التي تزعج كثيرا من الفتيات هو مشكلة الشعر الخشن والهائش لأنه من المعروف أن زينة المرأة في شعرها ومشكلة الشعر الهائش تحد من جمال المرأة ولهذا تسعى إلى إيجاد حلول فعالة لهذه المشكلة بعيدا عن مواد فرد الشعر الصناعية التي تضر بصحة الشعر ومن ضمن هذه الوصفات للعناية بالشعر التي تتميز بفاعليتها هو استخدام الكوكاكولا في الحصول على شعر مفرود وناعم وخالي من الهيشان ولكن يجب عليك تجربة هذه الوصفة أولا وإذا لاحظتي أي آثار جانبية على شعرك توقفي فورا عن استخدامها وذلك حسب طبيعة شعرك. كوب من الكوكاكولا هيحل كل أزماتك مع شعرك حظيت هذه الوصفة على قبول من جانب بعض الأفراد ومعارضات من غيرهم وقد علل المؤيدين لها بأن الكوكاكولا تتميز بفاعليتها الشديدة في فرد الشعر نظرا لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الشعر.

حيث أن محتواها العالي من هذه العناصر يعالج مشكلة ضعف الشعر وتقصفه وأما الفريق المعرض فقد علل وجهة نظره بأن المشروبات الغازية عموما ضارة بصحة الجسم وصحة الشعر وتزيد من مشاكله التي تحتاج فيها بعد إلى علاج طويل لحلها. طريقة استخدام الكوكاكولا في فرد الشعر المكونات: كوب من الكوكاكولا.

عصير نصف ليمونة متوسطة.

ملعقة كبيرة من النشا. طريقة إعداد الوصفة واستخدامها: في وعاء عميق ونظيف قومي بمزج جميع المكونات السابقة مع بعضها حتى تحصلين على محلول متجانس المكونات.

بعد ذلك قومي بتنظيف شعرك جديا واغسليه بالشامبو المناسب لنوع شعرك لإزالة الأوساخ والزيوت العالقة به.

استخدمي بعد ذلك القناع الذي سبق وأن قمتي بتحضيره وذلك بأخذ جزء منه وابدأي باستخدامه في تدليك فروة الرأس جيدا واحرصي على توصيل الخليط إلى جميع خصل الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

بعد ذلك اتركي القناع على شعرك لمدة ربع ساعة ثم بعد ذلك اغسلي شعرك جيدا لإزالة آثار بواقي القناع.

اتركي شعرك معرضا للهواء حتى يجف تماما ثم قومي بتمشيطه سوف تلاحظين فرقا واضحا في نعومة شعرك.

للحصول على أفضل النتائج يمكنك تكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا.

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