نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الفازلين والكركم لإزالة الشعر نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الخلطات الطبيعية التي يدخل فيها عنصري الفازلين والكركم من أكثر الوصفات التي تساعد السيدات والفتيات على التخلص من الشعر الزائد من الجسم بشكل سهل وسريع، وبدون الإحساس بالألم، ومن المعروف أن الفازلين يعمل بدوره على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف وخاصةً في فصل الشتاء، فهو يعمل على احتباس كمية من الماء في البشرة بما يساعد على حماية البشرة من تكوين أي تجاعيد أو تشققات، علاوةً على فعاليته في حمايتها من أي التهابات والعمل على علاجها، بما يظهر البشرة بمظهر صحي وناعم. وصفة الفازلين والكركم لإزالة الشعر نهائيا المكونات 3 ملاعق من الفازلين.

كمية مناسبة من الكركم المطحون.

نصف ملعقة من الحليب البودرة.

ملعقة من الدقيق. طريقة التحضير قومي بخلط جميع المكونات السابقة معاً في وعاء واحد مناسب الحجم.

قلبي المكونات جيداً، حتى تحصلي على عجينة متجانسة القوام.

افردي العجينة على مناطق ظهور الشعر في اتجاه نمو الشعر.

قومي بفرك العجينة جيداً على بشرتك، ثم اتركيه لمدة تتراوح من 5 – 10 دقائق، أو حتى تجف العجينة.

قومي بإزالة العجينة في عكس اتجاه نمو الشعر.

وأخيراً قومي بغسل أماكن إزالة الشعر بالماء الفاتر.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة أسبوعياً حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. طريقة إزالة الشعر بالفازلين والكركم المكونات 1/2 ملعقة من الفازلين.

½ ملعقة من الكركم المطحون.

ملعقة من الحمص المطحون.

3 ملاعق من الحليب السائل. طريقة التحضير قومي بإذابة مقدار الفازلين من خلال وضعه في وعاء في الميكروويف لبضع دقائق، حتى يصبح قوامه سائلاً.

اخلطي باقي المكونات السابقة معاً (الكركم، الحليب السائل، طحين الحمص) معاً في وعاء واحد، وامزجيهم معاً حتى تحصلي على عجينة.

أضيفي الفازلين المذاب إلى الخليط الناتج، مع التقليب المستمر حتى تحصلي على خليط ذي قوام متجانس.

ثم افردي الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها في اتجاه نمو الشعر.

ثم اتركي الخليط على بشرتك لمدة 10 دقائق.

وأخيراً قومي بإزالة الخليط من على بشرتك بعكس اتجاه نمو الشعر.

وسوف تلاحظين سقوط الشعر من بشرتك بدون ألم وفي أقل وقت ممكن.

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