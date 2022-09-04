كولاجين طبيعي لشد البشرة وتفتيحها ضعيه ليله واحدة ولن تصدقي النتيجة في الصباح بياض فوري

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عمر شويل - جدة كولاجين طبيعي لشد البشرة وتفتيحها،،، عدم تنظيف البشرة بشكل دائم وظهور حب الشباب في البشرة يسبب ظهور التجاعيد في الوجه، وذلك لأن حب الشباب يترك علامات في بشرة الوجه تزيد من ظهور التجاعيد، لذلك تحتاج الفتيات والسيدات اللاتي يعانين من هذه المشكلة لوصفة تساعد على شد البشرة وإخفاء التجاعيد لظهور البشرة بشكل جمالي، حيث أنه عند شد البشرة تجعل شكل الوجه والجسم أكثر لمعان وجاذبية، وبالتالي تستغني الفتاة عن استخدام مستحضرات التجميل، لذا سوف نستعرض لكم أفضل الزيوت التي تساهم في شد البشرة والتخلص من التجاعيد المبكرة التي تظهر عند الكثير نتيجة عدم الإهتمام بالبشرة.

كولاجين طبيعي لشد البشرة وتفتيحها

الكولاجين من أهم الأنزيمات التي تساهم في شد البشرة والتخلص من التجاعيد المبكرة، ونلاحظ عند التقدم في العمر يصبح إنتاج مادة الكولاجين بسيطة وبالتالي تبدأ البشرة في الانكماش، كما أنه عند التقدم في العمر يتم التقليل في العناية البشرة، وبالتالي تظهر بشكل غير جمالي وتحتاج إلى وصفات تساهم في إعادة لمعان وجمال البشرة، ويمكن حل هذا الأمر من خلال استخدام الزيوت الطبيعية السحرية التالية في إعادة جمال البشرة.

تفتيح البشرة بزيت الورد

يعتبر زيت الورد من الزيوت الفعالة والسريعة في حل تجاعيد الوجه حول الفم وتحت العينين، لذلك يمكن استخدام هذا الزيت في شد البشرة والتخلص من التجاعيد، حيث يتم تدليك البشرة بالزيت بشكل يومي وترك الزيت على البشرة لمدة ساعة كاملة.

زيت الزيتون لمحاربة التجاعيد

من المعروف بأن زيت الزيتون من الزيوت الغنية بالعديد من الفيتامينات الهامة التي تساهم في تغذية البشرة وإعادة جمالها الطبيعي، لذلك يمكن استخدامه في علاج مشاكل تجاعيد البشرة وتغيير لونها، حيث يتم وضع كمية من الزيت على البشرة قبل النوم مع التدليك بشكل دائري وتركها لليوم التالي.

زيت الليمون

يستخدم زيت الليمون في علاج مشاكل البشرة، حيث يتم فرده على البشرة مع التدليك، فهو يساهم في تغذية البشرة وتفتيح لونها وإزالة خلايا الجلد الميت وإعادة لمعان وجمال البشرة خلال فترة بسيطة، لذلك يتم استخدامه من خلال فرده على البشرة لمدة ساعتين.