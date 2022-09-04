بملعقة خميرة غيري شعرك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن خلال ساعتين 

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عمر شويل - جدة تعاني السيدات والفتيات ذات الشعر الخشن من صعوبة في تمشيط شعرهن وفك تشابكه، بما يدفعهن إلى البحث عن طرق لفرد الشعر إما باستخدام كريمات فرد أو باللجوء إلى الحرارة كالسشوار ومكواة فرد الشعر،وقد أثبتت الدراسات والتجارب أن الخميرة تساهم في فرد الشعر الخشن والمجعد بطريقة آمنة وصحية، نظراً لاحتوائها على فيتامين (ب5) والمعروف بفيتامين الشباب، بما يمنح الشعر مظهر ناعم ولامع، إلى جانب فعالية الخميرة في تطويل الشعر من خلال تحفيز نموه بطريقة صحية. بملعقة خميرة غيري شعرك 180 درجة المكونات كيس من الخميرة الجافة.

ربع كوب من الخل الأبيض. طريقة التحضير قومي بمزج الخميرة الجافة مع الخل الأبيض في وعاء مناسب الحجم، وقلبيهما جيداً حتى تذوب الخميرة تماماً.

اتركي الخميرة لمدة 30 دقائق، حتى تختمر تماماً.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو جيداً.

بعدها وزعي الماسك الناتج على كامل أجزاء شعرك بدءاً من الجذور حتى الأطراف.

دلكي شعرك لبضع دقائق، من أجل تنشيط الدورة الدموية بفروة رأسك.

غطي شعرك ببونيه الاستحمام، واتركي الماسك على شعرك لمدة 60 دقيقة.

قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر والقليل من الشامبو.

وأخيراً رطبي شعرك بإضافة القليل من البلسم على شعرك، واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اغسليه بالماء البارد.

جففي شعرك جيداً، ثم ابدئي بوضع القليل من زيت الشعر المناسب لنوع شعرك، ثم ابدئي بتمشيطه من الأطراف إلى أعلى. وصفة الخميرة وماء الورد لفرد الشعر الخشن ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

3 ملاعق من جل الصبار.

ربع كوب من الحليب الدافئ. طريقة التحضير قومي بخلط الخميرة الجافة مع الحليب الدافئ جيداً، حتى تذوب الخميرة تماماً.

اتركي الخميرة تختمر مع الحليب لمدة تتراوح من (10-15 دقيقة).

ثم أضيفي جل الصبار وماء الورد إلى خليط الخميرة، وقلبي المكونات جيداً معاً، حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.

قسمي شعرك إلى أجزاء متساوية، ثم قومي بتوزيع الماسك على أجزاء شعرك، مع تغطيته بكيس بلاستيكي.

اتركي الماسك لمدة ساعتين، ثم اشطفي شعرك بالماء الفاتر.

قومي بتكرار الماسك مرتين في الأسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

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