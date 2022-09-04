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عمر شويل - جدة ملعقتين من الفازلين الطبي لعمل زبدة كاكاو باللون الوردي مُرطبة للشفايف وتعطي لون رائع وجذاب، حيث تعد زبدة الكاكاو من أدوات التجميل الرئيسية التي لا غنى عنها حيث إنها مفيدة لجمال المرأة وصحة الشفاة ونظرا لارتفاع أسعار مواد التجميل أتينا لك بوصفة جبارة، حيث يمكنك من خلالها صنع زبدة الكاكاو في منزلك بمكونات سهلة وبسيطة ومن داخل مطبخك وذلك للعناية بصحة الشفاه ووقايتها من الجفاف وتجنب إصابتها بالتشقق، كما أن ذلك المكون يعمل على وقاية الشفاه من ظهور الالتهابات أو تورمها. ملعقتين من الفازلين الطبي لعمل زبدة كاكاو المكونات: ملعقتين من الفازلين.

مكعب صغير من البنجر.

معلقتين صغيرتين من فيتامين E.

قطرتين من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

عبوة فارغة أو عبوة لأحمر شفاه فارغة ومنظفة جيدا. طريقة التحضير: في البداية قومي بوضع قطرات من المياه على قطعة البنجر ثم قومي بالضغط عليه بأطراف أصابعك لتستخرجي خلاصة ماء البنجر البجر.

في إناء صغير يتحمل الحرارة قومي بوضع مقدار الفازلين وجميع المكونات الأخرى ماعدا فيتامين أي ثم أضيفي إليها خلاصة ماء البنجر.

ارفعي الإناء على النار الهادئة مع التقليب المستمر حتى تحصلين على مزيج متجانس من جميع المكونات، ثم بعد ذلك ارفعي المزيج من على النار ثم أضيفي إليه فيتامين E وقلبي جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس تماما.

ثم بعد ذلك قومي بصب الخليط في عبوة أحمر الشفاه الفارغة ووضعيها في الثلاجة حتى تتماسك وبعد ذلك يمكن استخدام زبدة الكاكاو مرتين في اليوم حتى تحصلين على شفاه وردية رطبة ولامعة. خطوات التخلص من جفاف الشفاه وتشققها بطرق طبيعية احرصي على تناول كميات كافية من المياه: خاصة في فصل الشتاء حيث الإنسان بطبيعة الحال يقل تناوله للمياه في فصل الشتاء بسبب قلة التعرق وعدم الشعور بالعطش الأمر الذي يتسبب في جفاف البشرة.

خاصة في فصل الشتاء حيث الإنسان بطبيعة الحال يقل تناوله للمياه في فصل الشتاء بسبب قلة التعرق وعدم الشعور بالعطش الأمر الذي يتسبب في جفاف البشرة. تجنب لعق الشفاه: وذلك لأنه بمجرد أن تلعق شفتيك سوف تجف أكثر وتزداد سوءا وربما يمكن أن تعرض شفتيك لخطر النزف.

وذلك لأنه بمجرد أن تلعق شفتيك سوف تجف أكثر وتزداد سوءا وربما يمكن أن تعرض شفتيك لخطر النزف. تقشير الشفاه: وذلك لإزالة الجلد الميت ويمكن إعداد مقشر طبيعي في المنزل عن طريق خلط مقدار صغير من السكر مع قليل من زيت الزيتون ثم استخدامه في فرك الشفاه.

وذلك لإزالة الجلد الميت ويمكن إعداد مقشر طبيعي في المنزل عن طريق خلط مقدار صغير من السكر مع قليل من زيت الزيتون ثم استخدامه في فرك الشفاه. ترطيب الشفاه: وذلك عن طريق استخدام الزيوت الطبيعية ويجب تجنب استخدام المرطبات التجارية لأن ضررها أكثر من نفعها نظرا لاحتوائها على مواد كيميائية تضر بصحة الشفاه.

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