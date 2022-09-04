نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة جهنمية لحفظ الموز من السواد لمدة طويلة مهما كانت الكمية بدون ما يتغير طعمها في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف نقدم إليكى طريقة عبقرية لحفظ الموز من السواد فالموز من الفواكه اللذيذة والشهية التى يقبل عليها جميع الناس سواء الكبار أو الصغار بصفة خاصة لأنهم يعشقون طعم الموز، والموز من الثمار التى لا تتحمل أن تطول مدتها فى الثلاجة لأنها تتحول إلى اللون الأسود لأنه يتعرض إلى الأكسجين فور تعرضه للهواء الذى يغير لونه بسرعة وأيضا مظهره الخارج، ولكن لا يغير فى طعمه بل يحتفظ الموز بطعمه كما هو فعنما يصبح الموز أسود فهذا يؤثر على عملية إستخدامه فى تزيين الأطباق والحلويات فالموز يحتوى على الكثير من الفوائد الصحية فهو يحتوى على البروتينات والكثير من المعادن المفيدة للجسم، والعديد من خبراء التغذية ينصحون بتناول الموز لأنه يساعد على إنقاص الوزن ويعالج مرضى السمنة وظهور الجسم بشكل جميل وبشكل متناسق، ويدخل الموز فى عمل التورتة والجاتوه للتزيين، ويستخدم الموز فى عمل العصير الفريش ويدخل الموز أيضا فى عمل عصائر الكوكتيل عند خلطه مع بعض أنواع الفواكة مثل الخوخ والمانجو والجوافة والبرتقال. مكونات طريقة عبقرية لحفظ الموز من السواد كمية من الموز الطازج

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون

كمية مناسبة من الأكياس البلاستيكية طريقة عبقرية لحفظ الموز من السواد فى البداية نقوم بشراء كمية من الموز المراد تخزينها بشرط أن تكون طازجة ولونها أخضر مائل إلى اللون الأصفر لأن هذا لم يتم نضجه بشكل كامل بشرط عدم وجود أي بقع بنية أو بقع سواء فى ثمار الموز.

وبعد ذلك نقوم بفصل ثمرة الموز عن الأخرى وبعد ذلك نقوم بغسل وتنظيف الموز بالماء الفاتر وإزالة أي متسخات أو أتربة به.

وبعد ذلك نقوم بتقشير الموز ثم نقوم برش عصير الليمون على الموز، وبعد ذلك نقوم بلف ثمرة الموز بكيس من البلاستيك ثم نقوم بلفها مرة أخرى بكيس آخر، ونقوم بلفها جيدا.

ونكرر هذه الخطوة مع باقى الموز حتى ننتهى من كل كمية الموز ثم نقوم بوضع الموز فى فريزر الثلاجة، وبهذه الطريقة يتم تفريز الموز لفترات طويلة فى فريزر الثلاجة لحين إستخدامه مرة أخرى بطعم وبلون جميل.

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