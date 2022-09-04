نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة بذور الكتان لتسريع نمو الشعر وتكثيفه وصفات مجربة والنتيجة مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث جميع الفتيات والسيدات عن الطرق المختلفة لتطويل الشعر وتكثيفه، وتسعى للحصول على شعر صحي وقوي من خلال الاستعانة بمكونات طبيعية آمنة وفعالة، وسنقدم لكم في هذا المقال وصفات طبيعية من بذور الكتان مجربة وبسيطة، لأن بذور الكتان تساعد في تطويل الشعر وتعزيز نموه في وقت قصير، وتحمي فروة الرأس من الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية المختلفة، ويساعد في ترطيب وتنعيم الشعر ومنع تقصفه، حيث يحتوي على أحماض أوميجا3، فقط اتبعي الوصفات وستلاحظين الفرق من أول شهر للاستخدام.

وصفة بذور الكتان وزيت جوز الهند لنمو الشعر

نحضر ربع كوب من بذور الكتان، كوبان من الماء، ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وبعض قطرات من أحد الزيوت الأساسية مثل زيت اللافندر، نضع بذور الكتان في إناء، ونضيف عليها الماء، يتم وضع الإناء على النار على درجة حرارة منخفضة إلى متوسطة، نقلب المزيج إلى أن يصل إلى مرحلة الغليان، نرفع الخليط عن النار عند ظهور رغوة بيضاء على السطح، نصفي المزيج ويترك ليبرد، يؤخذ ربع كوب، وتترك الكمية المتبقية في الثلاجة بعد وضعها في إناء محكم الغلق، نسخن زيت جوز الهند، ونضيفه إلى المزيج المصفى، ثم نضيف قطرات الزيت الأساسي إلى المزيج النهائي مع التقليب، ثم نضعه على الشعر باستخدام ملعقة، مع تدليك الرأس جيدا، نغطي الرأس ويترك لفترة نصف ساعة إلى ساعتين، ثم نغسل الشعر بالشامبو.

قناع بذور الكتان مع الأفوكادو لتكثيف الشعر

نحضر نصف حبة أو حبة كاملة من الأفوكادو، وذلك حسب طول الشعر، نحضر ملعقة كبيرة من بذور الكتان، وملعقة أو ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون، نضع الأفوكادو مع بذور الكتان في الخلاط الكهربائي، نضربهم جيد ويضاف إليها زيت الزيتون للحصول مزيج ناعم، نضع المزيج على الشعر مدة ساعة، ثم نغسل الشعر.

قناع بذر الكتان مع الموز والعسل لنمو الشعر وتنعيمه

نحضر ملعقة كبيرة من بذور الكتان، موزة ناضجة، ونصف ملعقة كبيرة من العسل، نهرس الموز جيدا ويضاف إليها بذور الكتان ثم العسل، ونخلط المكونات جيدا، بعد غسل الشعر وتجفيفه، نوزع القناع باستخدام الفرشاة من الجذور إلى الأطراف، نربط الشعر على شكل كعكة ونغطيه بقبعة الاستحمام ويترك لمدة نصف ساعة بعدها نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.