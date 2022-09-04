نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقشر الصاروخي لتنظيف وتقشير القدمين وإزالة القشور والجلد الميت تمتعي بنعومة فورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير وتنظيف القدمين من المشاكل التى تزعج العديد من الفتيات وأيضا السيدات، وتسبب لها الإحراج وعدم الثقة فى نفسها وتسبب أيضا عدم الراحة لها لأنها تجعل شكل القدمين غير جميل وتقلل من أنوثتها ومن جمالها، وتشققات القدمين هى عبارة عن جفاف القدمين ثم تسبب ظهور القشور وفتحات فى القدمين والتى تسبب ألم وجرح فى كعب القدمين وتسبب أيضا عدم القدرة على المشى لذلك نقدم إليكى فى هذا المقال مكونات وطريقة عمل خلطة الخل التى تتواجد مكوناتها فى كل منزل وبتكلفة تناسب جميع الفتيات وتتكون من الخل والنشا ودقيق الشوفان وزيت الزيتون وزيت اللوز فهذ الوصفة الرهيبة تساعد على إزالة كل قشور وتشققات القدمين لأن الخل يعمل كمقشر طبيعى فى إزالة الجلد الميت. مكونات عمل وصفة الخل لتقشير وتنظيف القدمين ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الملح

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من السكر

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم

ملعقة واحدة كبيرة صغيرة الحجم من الفازلين طريقة عمل وصفة الخل لتقشير وتنظيف القدمين بداية نقوم بتنظيف القدمين بالماء وإزالة أى أوساخ بها ثم تجفيفها جيدا بالمنشفة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء مناسب ثم نضع به الخل الأبيض والنشا ودقيق الشوفان ثم يتم الخلط جيدا.

ثم نضيف بعد ذلك باقي المكونات من زيت الزيتون وزيت اللوز والملح والسكر وبيكربونات الصوديوم.

ثم يتم مزج جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا خلطة الخل جاهزة للإستخدام.

ثم نقوم بتوزيع وصفة الخل على كعب القدمين برفق ثم نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة، وبعد مرور الوقت نقوم بفرك القدمين بشكل دائري وبرفق حتى نلاحظ إزالة القشور.

وبعد ذلك نقوم بغسل القدمين بالماء الفاتر ثم تجفف جيدا ثم نقوم بدهن القدمين بالفازلين حتى يتم ترطيبها، وتكرر هذه الوصفة يوم بعد يوم، وبعد ثلاثة أسابيع سوف نلاحظ القدمين نظيفة وناعمة.

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