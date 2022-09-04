نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعًا للكوافير فيمكنك صبغ الشعر في البيت بمواد طبيعية غير كيماوية تلونه وتغزيه وتقويه في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر بات من الأمور المهمة التي تهتم بها الكثير من السيدات من أجل أن تكسر حاجز الروتين المعتاد ويمكن بكل سهولة صبغ الشعر في المنزل بالاعتماد على المواد الطبيعية بدلًا من الاعتماد على المواد الكيميائية التي قد تتلف الشعر ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليك كيفية صبغ الشعر بمواد طبيعية.

كيفية صبغ الشعر بمواد طبيعية

هناك الكثير من المواد الطبيعية التي يعتمد عليها في صبغ الشعر بكل سهولة في المنزل وإليكم في السطور الآتية تلك المواد:

عصير الجزر لصبغ الشعر

يعتبر عصير الجزر من أفضل الوصفات التي يعتمد عليها في صبغ الشعر فإذا كنتم في رغبة للحصول على لون شعر برتقالي مائل إلى الأحمر فيمكنكم استخدام عصير الجزر وإليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في استخدام عصير الجزر لصبغ الشعر:

يتم خلط عصير الجزر مع أي زيت سواء زيت الزيتون أو ما شبه. ثم يتم وضع الخليط بكمية كبيرة على الشعر ثم يتم لف الشعر. بعد ذلك يتم ترك الخليط على الشعر لمدة ساعة قبل أن يتم غسله.

الحناء لصبغ الشعر

تعتبر الحناء من أشهر الطرق الطبيعية التي تساعد على صبغ الشعر بكل سهولة ويتم استخدامها في عمل وشم على الجلد ويمكنكم الآن بكل سهولة استخدامها لصبغ الشعر من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الحناء عبارة عن مسحوق ويمكن أن تدوم على الشعر لفترة ستة أسابيع ويتم استخدامها من خلال خلط نصف كأس من الحناء مع ربع كأس من المياه. يتم تقليب الخليط لحين أن يتجانسوا مع بعضهم البعض ويصبحوا مثل قوام البطاطس المهروسة مع إضافة كمية من المياه لحين أن يلزم الأمر. بعد ذلك يتم تغطية الخليط بغلاف من البلاستيك ويتم تركه لمدة 12 ساعة. يتم غسل الشعر دون أن يتم ترطيبه. بعد ذلك يتم ارتداء عصابة رأس ثم يتم وضع زيت الزيتون على طول الشعر. يتم وضع الخليط على الشعر الممشط والمبلل لحين أن يغطي الشعر بصورة كاملة. بعد ذلك يتم لف الشعر بالبلاستيك ثم يتم ترك اللون لحين أن يتطور قبل أن يتم غسله.

عصير الليمون لصبغ الشعر

يعد عصير الليمون من أفضل الطرق الفعالة التي تساعد على صبغ الشعر بكل سهولة فيعمل الليمون على تفتيح لون الشعر فيقدم الليمون نتائج إيجابية ومميزة وإليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في صبغ الشعر بعصير الليمون: