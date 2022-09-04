نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسكات نضارة البشرة 5 وصفات طبيعية يمكن تحضيرها في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نضارة البشرة وإشراقها هدف تسعى إليه كل فتاة. من أجل للحصول على بشرة نضرة وصحية يحب المداومة على الاهتمام بها دائماً. الكثير من الوصفات الطبيعية تحقق كل المطلوب.الاهتمام بالبشرة لا يحتاج بالضرورة لشراء منتجات باهظة أو صرف مبالغ نقدية كبيرة، فهناك العديد من الماسكات التي يمكن تحضيرها بالمنزل وبعض الخلطات للبشرة الدهنية التي لها نتائج رائعة وتحقق نتائج ممتازة. في السطور القادمة سنعرض بعض الوصفات الطبيعية لتغذية وترطيب وتنظيف البشرة بأبسط المكونات مثل ماسك الكاموميل وماسك الأفوكادو والعسل وماسك بياض البيض وطريقة تحضيرها بكل سهولة وطريقة الأستخدام بالتفصيل.

ماسك الكاموميل للبشرة المجهدة:

يتكون هذا الماسك من مقدار 4 ملاعق طعام من مسحوق الكاموميل و ملعقة مسحوق الشوفان وملعقة من الكركم الأصفر. يضاف مقدار ملعقة طعام من خليط المساحيق السابقة مع ملعقة من الزبادي كامل الدسم بلا نكهة إلى ملعقة من العسل الأبيض. يمزج الخليط جيداً مع القليل من الماء حتى تمام التجانس.

يترك الخليط لمدة 5 دقائق حتى تتدفق العناصر المغذية من الخليط ثم يدهن على بشرة نظيفة ويترك لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك يُزال الخليط باستخدام منشفة مبللة بالماء الدافيء.

ماسك الأفوكادو والعسل لترطيب و نضارة البشرة:

هذه الوصفة تساعد على ترطيب البشرة الجافة و تهدئة التهابات البشرة وحب الشباب بجانب كونها من أفضل وصفات المغذية للبشرة لما لمكوناتها من فوائد متعددة.

مكونات هذا الماسك هي ربع ثمرة أفوكادو كاملة النضج، تُهرس جيداً ثم يضاف إليها مقدار ملعقة طعام من العسل الأبيض وملعقة من مسحوق الشوفان. يمزج الخليط حتى يصل إلى القوام الكريمي، ثم يدهن على البشرة لمدة 10 دقائق. لاحقاً اغسلي وجهك باستخدام الماء الفاتر.

ماسك الموز والبرتقال لشد ونضارة البشرة:

يعتبر هذا الماسك من أفضل ماسكات شد البشرة وإعطائها بريقاً صحياً؛ حيث أن فيتامين سي من أشهر العناصر التي تساعد على مرونة البشرة وتجدد خلاياها. كل ما سبق يعطي البشرة مظهراً شبابياً.

في إناء تُمزج نصف موزة كبيرة الحجم مع مقدار ملعقة طعام من عصير البرتقال الطازج وقليلاً من العسل الأبيض. يمزج الخليط جيداً ثم يدهن على البشرة ويترك لمدة 15 دقيقة. لا بأس من وضع الوصفة على حب الشباب؛ فهو مناسب لجميع أنواع البشرة. يشطف الماسك بعد ذلك بالماء الفاتر.

ماسك بياض البيض للبشرة الدهنية:

هذه الوصفة من أهم وصفات نضارة البشرة الدهنية حيث أن الماسك يساعد البشرة الدهنية المعرضة لحب الشباب على التخلص من زيوت البشرة الزائدة عن الحد، والتي يؤدي تراكمها إلى ظهور الحبوب والتهاب البشرة.

يخلط بياض بيضة واحدة مع مقدار ملعقة صغيرة من زيت الزيتون الطبيعي وقليل من مسحوق الشوفان ليعطي قواماً يمكن التعامل معه. يمكن دهن الخليط على البشرة مباشرةً أو باستخدام المناديل الورقية. في حال استخدام المناديل الورقية، يتم تركها على البشرة مع الخليط مع التأكد من عدم تحسس البشرة من خامة المناديل.

يترك الخليط لمدة ما بين 15 إلى 20 دقيقة حتى جفاف الخليط والشعور بشد في البشرة. يتم إزالة المناديل ثم غسل الوجه بالماء البارد. تجنبي الماء الدافئ أو الساخن تماماً.

ماسك القهوة والسكر لتنظيف البشرة:

مبدأ هذه الوصفة هو نفس فكرة عمل كريمات السنفرة، ولكن يزيد عليه استفادة البشرة من المغذيات الموجودة بالمكونات الطبيعية لهذا الماسك. تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي تساعد على شد و نضارة البشرة.

يتكون الماسك من مقدار ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة و ملعقة صغيرة من السكر الخشن. يمكن إضافة الخليط السابق لأحد الكريمات المرطبة أو لقليل من العسل. يبلل الوجه بالماء الدافئ ثم يدهن الماسك. تُدلك البشرة برفق في حركات دائرية لمدة 5 دقائق ثم يزال الماسك بمنشفة مبللة بماء دافيء.

تساعد هذه الوصفة على إزالة الخلايا الميتة وبالتالي شد و نضارة البشرة.