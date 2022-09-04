نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجيم قاسي جدا لتخسيس الوزن ونسف دهون البطن والكرش في وقت قياسي جدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة رجيم قاسي لتخسيس 7 كيلو من وزنك هو أمر يمكن للأشخاص التي تعاني من السمنة إتباعه، فمن خلال هذا الرجيم يمكنكم فقدان حوالي 8 جم في أسبوع واحد فقط في حالة إتباع النظام بشكل صحيح، ولكن ينصح باستشارة الطبيب المختص قبل تطبيق الرجيم.

رجيم قاسي لتخسيس 7 كيلو من وزنك

وجبة الإفطار

وجبة الإفطار تكون ثابتة طول فترة الأسبوع، فهي تكون عبارة عن 2 كوب من الماء وكوب واحد من القهوة أو من الشاي بدون إضافة سكر أو يمكنكم استبداله بالسكر الدايت.

وجبة الغذاء والعشاء في اليوم الأول والثاني

وجبة الغذاء قد تحتوي على لحم بقري مسلوق أو لحمة مشوية مع طبق سلطة كبير.

وجبة العشاء فهي تحتوي على طبقة سلطة فقط.

اليوم الثالث والرابع

وجبة الغذاء تحتوي على عدد 2 بيضة مسلوقة مع طبق كبير من السلطة.

وجبة العشاء تحتوي على طبق كبير من السلطة فقط.

اليوم الخامس والسادس

وجبة الغذاء تحتوي على علبة صغيرة من الزبادي وتكون خالية الدسم مع حبتين من الخيار.

وجبة العشاء تكون تحتوي على حبتان من الخيار.

ملاحظات قبل اتباع الرجيم

يوجد مجموعة من الملاحظات التي عليكم باتباعها قبل القيام بتطبيق الرجيم القاسي وهي كالتالي:

تحديد الهدف، فلا بد من تحديد هدفك بشكل واقعي أي عليكِ بقياس وزنك والتعرف على طولك كما يجب تحديد نسبة الوزن الزائد التي ترغبين في التخلص منه وبعد ذلك عليكِ بتحديد النظام الغذائي المناسب لكِ.

الحرص على تناول وجبة الإفطار يومياً، حيث أنها من أهم الوجبات على الإطلاق حيث أنها تمدنا بالطاقة طوال اليوم كما أنها تساعد في الحصول على معدل الايض كما أن وجبة الإفطار تجعلنا نشعر بالشبع طول اليوم.

الإكثار من تناول البيض واللحوم، نظراً لاحتوائهما على الكثير من المركبات المهمة على سبيل المثال الأوميجا3 وغيره من العناصر الأخرى التي تمد الطاقة بالجسم.

يمكنكم تناول الوجبات الصغيرة على مدار اليوم فهي تجعلنا نشعر بالشبع لفترة كبيرة جداً وبالتالي فهي تخلصكم من الوزن الزائد.

وفي نهاية المقال نكون تعرفنا على أفضل رجيم قاسي لتخسيس 7 كيلو من وزنك، كما يمكنكم الاستفادة من التعرف على الملاحظات التي ستساعدكم في التخلص من الوزن الزائد.