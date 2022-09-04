طريقة عمل كوكيز النوتيلا ولا أروع ولا ألذ

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عمر شويل - جدة طريقة عمل كوكيز النوتيلا ، اليوم بإذن الله سوف يتم تقدم طبق من ألذ وأطعم الحلا المنتشر في العالم العربي ألا وهو الكوكيز المحشو بصوص النوتيلا بوصفة سهلة وسريعة وبأقل الإمكانيات المتاحة وذلك لإرضاء كافة الأذواق وكافة طبقات المجتمع العربي. طريقة عمل كوكيز النوتيلا 1- المكونات: نوتيلا على حسب الرغبة و حجم الكوكيز و الأفضل ان تكون ملعقة صغيرة لكل حبة كوكيز.

على حسب الرغبة و حجم الكوكيز و الأفضل ان تكون ملعقة صغيرة لكل حبة كوكيز. عدد واحد كوب سكر بني.

عدد واحد كوب إلا ربع سكر أبيض.

نصف كوب قطع شيكولاتة.

ملعقة ونصف فانيليا سائلة.

عدد أثنين بيضة كبيرة الحجم.

عدد واحد ملعقة باكنج باودر.

عدد أثنين ملعقة من النشا.

عدد واحد ملعقة باكنج صودا.

عدد ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

عدد واحد ملعقة صغيرة ملح.

عدد واحد فنجان زبدة محمصة. 2- طريقة العمل: توضع النوتيلا بقوالب صغيرة ثم تحفظ في الفريزر لتجميدها؛ في حالة عدم وجود قوالب يتم تجميد برطمان النوتيلا أو بأي طريقة تحبونها.

يتم خلط الزبدة مع السكر البني والسكر الأبيض مع التقليب حتى يصبح القوام كريمي.

يتم وضع أول بيضة على الخليط مع التقليب المستمر ثم البيضة الثانية.

في قدر منفصل يتم خلط الدقيق مع النشا والباكينج باودر وباكينج الصودا والملح والفانيليا.

يتم وضع خليط الدقيق على خليط الزبدة على ثلاثة مرات مع التقليب المستمر وبوضع المرة الثالثة سوف يكون قوام الخليط غليظا كالعجين.

يتم وضع قطع الشيكولاتة على العجين مع التقليب لخلطهم مع بعضهم البعض.

على العجين مع التقليب لخلطهم مع بعضهم البعض. يتم إخراج النوتيلا المجمدة من الفريزر و يبدأ عمل العجين على هيئة كرات ثم وضع النوتيلا المجمدة بداخلها (حشو العجين بالنوتيلا).

المجمدة من الفريزر و يبدأ عمل العجين على هيئة كرات ثم وضع النوتيلا المجمدة بداخلها (حشو العجين بالنوتيلا). يتم وضع الكوكيز بعد الحشو في صينية مفروشة بورق الزبدة.

يتم توزيع الكوكيز على مسافات متباعدة من بعضهم البعض لأنها بعد الطهو سيكبر حجمها.

على مسافات متباعدة من بعضهم البعض لأنها بعد الطهو سيكبر حجمها. يتم وضع الصينية في الفرن على درجة حرارة تقريبا مائة وتسعين درجة مئوية لمدة من اثنى عشر إلى اربعة عشر دقيقة فقط.

يتم إخراجها من الفرن ويفضل تقديمها ساخنة مع أي مشروب ساخن على الفطور أو العشاء.

ممكن تصغير الحجم على حسب الرغبة و يفضل الحجم الصغير لإعطائها للأطفال عند الخروج للمدارس أو المتنزهات صيفا.

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