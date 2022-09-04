طريقة عمل بسكويت الخلاط سريع التحضير هش ولذيذ في دقائق معدودة

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عمر شويل - جدة بسكويت الخلاط ، يعد من أسهل الخيارات لمن يرغب في إعداد بسكويت لذيذ سريع التحضير بدون بذل الكثير من المجهود أو تضيع الكثير من الوقت، كما أنه يتميز بقوام هش وخفيف ومذاق مميز ولذيذ للغاية، كما يمكن تزيينه بالعديد من الصوصات المميزة واللذيذة مثل صوص الشوكولاتة الخام أو الكراميل أو صوص التوفي.
كما يوجد عدة وصفات مميزة ولذيذة وسهلة التحضير يمكن القيام بتحضيرها في المنزل بكل سهولة وبأقل مجهود كطريقة عمل بسكويت النشا بالحليب البودرة، أو طريقة عمل حلى البفاريا الاقتصادية اللذيذة، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بسكويت الخلاط سريع التحضير.
مكونات بسكويت الخلاط
سنتعرف فيما يلي على مكونات هذ البسكويت اللذيذ والمميز، وهي مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في أغلب المطابخ، ومكوناته كالتالي:
- ٢ بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- رشة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ١٦٥ جرام من السكر، أو كوب إلا ربع.
- ملعقة صغيرة من عصير البرتقال البودرة (اختياري).
- ملعقة صغيرة مملوئة من البيكنج بودر.
- كوب إلا ربع من الزيت أو مقدار ١٧٥ مل.
- ثلاث أكواب من الدقيق أو مقدار ٣٦٠ جرام.
- كوب إلا ربع من نشا الذرة أو مقدار ١٠٠ جرام.
طريقة التحضير
مما يميز بسكويت الخلاط هو طريقة تحضيره الغاية في السهولة، كما أنها لا تتطلب الكثير من الأدوات أو الخطوات الصعبة وسيتم تحضيرها فقط بواسطة الخلاط الكهربائي وسنتعرف فيما يلي على طريقة التحضير خطوة بخطوة وهي كالتالي:
- نقوم بإحضار الخلاط ونضع فيه كلا من البيضتين ورشة الملح ونصف ملعقة الفانيليا وكمية السكر والعصر البودرة والبيكنج بودر.
- ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض بواسطة الخلاط حتي يذوب السكر تماما مع الخليط.
- ثم نقوم بإضافة الزيت ونستمر في الخلط حتي تتجانس جميع المكونات ويمتزج الزيت جيدا مع الخليط.
- بعد ذلك نقوم إحضار وعاء ونخلط فيه الدقيق مع النشا جيدا، ثم نصب الخليط السائل فوق الدقيق والنشا.
- ونقلب الدقيق مع الخليط السائل برفق بدون عجن حتي تتكون لدينا عجينة متجانسة.
- وبعدما تتكون العجينة يمكننا إضافة ربع كوب إضافي من الدقيق إذا كانت العجينة تلتصق باليد او غير متماسكة بشكل كافي.
- ثم نقوم بوضع العجينة في الثلاجة لمدة عشر دقائق حتي تكون سهلة التشكيل.
- ثم نقوم بإخراج العجينة ونكورها لكور متوسطة الحجم ثم نفرد الكور ونضغط عليها بواسطة مشط نظيف حتي تأخذ شكل جمالي.
- بعد ذلك نقوم برص البسكويت على صاج مدهون بالزيت وندخله في الفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة ١٨٠.
- وبعدما يتم تسوية البسكويت جيدا من الجهتين نقوم بإخراجه ونتركه جانبا حتي يبرد.
- ويمكننا تزيين البسكويت أو نتركه بدون أي إضافات حسب الرغبة، فنقوم بغمس نصف قطعة البسكويت في الشوكولاتة المذابة.
- ثم يكون جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
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