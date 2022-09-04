طريقة عمل بسكويت الخلاط سريع التحضير هش ولذيذ في دقائق معدودة

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عمر شويل - جدة بسكويت الخلاط ، يعد من أسهل الخيارات لمن يرغب في إعداد بسكويت لذيذ سريع التحضير بدون بذل الكثير من المجهود أو تضيع الكثير من الوقت، كما أنه يتميز بقوام هش وخفيف ومذاق مميز ولذيذ للغاية، كما يمكن تزيينه بالعديد من الصوصات المميزة واللذيذة مثل صوص الشوكولاتة الخام أو الكراميل أو صوص التوفي.

كما يوجد عدة وصفات مميزة ولذيذة وسهلة التحضير يمكن القيام بتحضيرها في المنزل بكل سهولة وبأقل مجهود كطريقة عمل بسكويت النشا بالحليب البودرة، أو طريقة عمل حلى البفاريا الاقتصادية اللذيذة، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بسكويت الخلاط سريع التحضير.

مكونات بسكويت الخلاط

سنتعرف فيما يلي على مكونات هذ البسكويت اللذيذ والمميز، وهي مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في أغلب المطابخ، ومكوناته كالتالي:

٢ بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

١٦٥ جرام من السكر، أو كوب إلا ربع.

ملعقة صغيرة من عصير البرتقال البودرة (اختياري).

ملعقة صغيرة مملوئة من البيكنج بودر.

كوب إلا ربع من الزيت أو مقدار ١٧٥ مل.

ثلاث أكواب من الدقيق أو مقدار ٣٦٠ جرام.

كوب إلا ربع من نشا الذرة أو مقدار ١٠٠ جرام.

طريقة التحضير

مما يميز بسكويت الخلاط هو طريقة تحضيره الغاية في السهولة، كما أنها لا تتطلب الكثير من الأدوات أو الخطوات الصعبة وسيتم تحضيرها فقط بواسطة الخلاط الكهربائي وسنتعرف فيما يلي على طريقة التحضير خطوة بخطوة وهي كالتالي: