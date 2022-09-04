نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحقي الوصفة دي مذهلة كيراتين طبيعي من قلب منزلك لفرد الشعر المجعد بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيراتين طبيعي للشعر أو فرد طبيعي للشعر تبحث الكثير من السيدات عن بدائل للبروتين والمواد الكيميائية التي تسبب أضرار للشعر ،وتفكر في طرق لعلاج الشعر بطرق لا تسبب الأضرار للشعر وخصوصا علي المدي البعيد ، وهناك الطب البديل الذي يبحث عن طرق للجمال الطبيعي بدون استخدام أي مواد قد تسبب أضرار علي الشعر او البشرة بشكل عام ،وهذا ما سوف نتناوله في هذا المقال وصفات مميزة وبسيطه لفرد الشعر الخشن وترطيب الشعر من الجفاف أو استخدم المتكرر لمكواة الشعر، بشكل طبيعي بدون أي أضرار علي فروة الشعر علي المدي البعيد.

ماسك الخميرة للشعر المجعد:

كيس خميرة جافة.

بيضة.

2ملعقة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

الطريقة:

نحضر وعاء كبير لوضع المكونات بداخلة.

نضع المكونات السابق ذكرها بداخل الأناء ونخلط جيدا.نترك الخليط من عشر دقائق إلي ربع ساعه.

نقوم بتوزيع الخليط بشكل جيد علي الشعر.

نقوم بترك الخليط علي الشعر لمده لا تقل عن الساعة حتي يتشرب الشعر الخليط بشكل جيد.

نأتي بمشط خشبي ضيق السنون ونقوم بتمشيط الشعر جيدا.

وأخيرا نقوم بغسل الشعر جيدا.

خلطه الموز لفرد الشعر المجعد:

نحتاج إلي موزة مهروسة جيدا.

عدد2 بيضة كامله.

وأناء عميق.

طريقة تحضير ماسك الموز لفرد الشعر المجعد:

نقوم بهرس الموز جيدا بداخل الأناء.

ثم وضع البيض علي الموز و الخلط جيدا وبشكل مستمر.

ضعي الخليط علي شعرك بشكل جيدا وقومي بفرد الخليط جيدا علي الشعر.

صففي شعر جيدا واتركي الخليط علي شعرك لمدة ساعه تقريبا.

وقومي بصنع كعكه من شعرك وضعي عليه غطاء بلاستيكي.

ثم نقوم بغسل الشعر جيدا وتركه حتي يجف وسوف تلاحظي الفرق غير طبيعي علي شعرك.

ماسك البيض لفرد الشعر ونعومته:

المكونات:

بيضه واحده فقط

زيت زيتون علي حسب طول شعرك.

زيت اللوز الحلو.

زيت الخروع.

زيت الياسمين.

الطريقة:

قومي بضرب البيض جيدا حتي يكون انسيابي ثم ضعي عليه زيت الزيتون وقومي بالخفق جيدا.

اتركي الخليط لمده خمس دقائق ثم قومي بوضع باقي أنواع الزيوت علي الخليط.

ضعي الخليط علي شعرك بشكل جيد حتي جذور الشعر.

اتركي الخليط علي شعرك لمده لا تقل عن الساعة.

ثم اغسلي شعرك بشكل جيدا ثم جففيه حتي تلاحظي الفرق.

ملحوظة هامة: من المهم أو المفيد إضافة أحد أنواع الزيوت العطرية على معظم الخلطات التي يدخل البيض فيها، مثل زيت اللافندر على سبيل المثال، وذلك بهدف تحسين رائحة الوصفات الطبيعية وكذلك فإن هذه الرائحة ستقل بشكل كبير جدا بفضل هذه الزيوت الطبيعية، وذلك بالطبع مع الغسيل الجيد للشعر بعد انتهاء فترة الوصفة على شعرك والتي لن تتعدى الساعتين، فضلا عن الفوائد التي سينعم بها شعرك ويتحصل عليها من هذه الزيوت.