نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للطرق التقليدية.. طريقة الكريم كراميل اللذيذ المنعش والسر في مكون بسيط وطريقة كوكتيل الكريم كراميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الكريم كراميل من أنواع الحلويات المشهورة التي يحبها الجميع وترجع أصوله إلى المطبخ الأوروبي خصوصًا في أسبانيا وفرنسا، وهو من أحلى الأطباق التي يتم تقديمها بمذاق جميل ومميز، وهو موجود بكثرة على المائدة العربية، وفيما يلي سوف نوضح طريقة الكريم كراميل.

طريقة الكريم كراميل

يريد الكثير معرفة طريقة الكريم كراميل وتعددت طرق تحضيره ومنها:

إحضار 4 أكواب حليب وأربعة بيضات و4 ملاعق كبار سكر، ويمكن الزيادة أو التقليل حسب الرغبة، ومعلقة صغيرة بشر برتقال أو ليمون وفانيليا، وهذا هو السر.

في إناء عميق على النار نضع السكر حتى يتكرمل، ويصبح لونه ذهبي، ثم نقوم بصبه في قوالب الكراميل واتركيه يبرد تماماً.

أضيفي الحليب مع البيض والفانيليا وبشر البرتقال والخفق بمضرب السلك جيداً.

ثم نقوم بصب الخليط في قوالب الكراميل، ويتم وضع القالب في صينية كبيرة بها ماء وليمون.

ويوضع في الفرن على الرف الأوسط لمدة ساعة إلا ربع ثم يخرج ونتركه حتى يبرد، ثم يدخل الثلاجة.

طريقة كوكتيل الكريم كراميل

تعددت وصفات الطرق والإضافات التي يتم تحضير الكريم كراميل بها:

قومي بعمل خلطة الحليب والبيض بالطريقة التقليدية السابقة.

قسمي المزيج إلي ثلاث كميات متساوية.

الكمية الأولى ضعي عليها القليل من النسكافيه.

الكمية الثانية ضعي عليها القليل من الشيكولاتة.

الكمية الثالثة اتركيها سادة كما هي.

قومي بوضع طبقة من كل نوع بالتساوي، وأدخليها الثلاجة، ويمكنكِ وضع القليل من الفواكه المجففة، وستحصلين على طعم رائع.

طريقة الكريم كراميل بالآيس كريم الشوكولاتة

من الطرق المختلفة والشهية أيضًا هذه الطريقة:

قومي بتحضير الكريم كراميل بالطريقة التقليدية، ثم زيني الوجه باستخدام الفواكه المجففة والآيس كريم بالشيكولاتة أو أي نوع مفضل لديكِ، وستحصلين على حلوى بطعم رائع وغير تقليدية، كما أنها بسيطة جداً وسريعة سيعشقها الكبار والصغار.

وبذلك نكون قد قمنا بتوضيح طريقة الكريم كراميل بأكثر من طريقة سهلة وسريعة ومشهية، حيث تعتبر الحلويات هي التي نختم بها الوجهة الغذائية، فلذلك يبحث الكثير من طريقة عمل الحلويات ومنها الكريم كراميل.