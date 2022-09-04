نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماء البصل والقرنفل أقوى علاج لتساقط الشعر وإنبات الفراغات لشعر تطويل وكثيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر الطويل الناعم حلم كل فتاة، حيث أن الشعر الطويل هو من أهم ما يميز جمال المرأة ويرغبون جميع السيدات فى الحصول على شعر ناعم وقوي وطويل، وتوجد وصفات طبيعية كثيرة ممتازة للحصول على شعر طويل وقوى ومبكيه كالحرير، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى طريقة عمل وصفة طبيعية لعلاج تقصف الشعر ومنع تساقطه والحصول على شعر طويل وقوى.

وصفة ماء البصل والقرنفل لتطويل الشعر ومنع تساقطه

المكونات:

بصلة كبيرة.

معلقة كبيرة من عيدان القرنفل.

ماء.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم ببشر البصلة جيداً، ثم الضغط عليها للحصول على ماء البصل بداخلها.

ثم نحضر إناء صغير بداخله ربع كوب من الماء وترفعه على النار، نضع عيدان القرنفل بداخله ونتركها تغلى.

نصفي ماء القرنفل فى كوب ونتركه يبرد قليلاً.

نضع ماء البصل على ماء القرنفل ونضعه على شعر جاف ونوزعه على الشعر بالكامل، ثم يغطى بالبونية.

يترك ماء البصل والقرنفل لمدة ساعة حتى تتغلغل الوصفة داخل الشعر تماماً.

يغسل الشعر بالماء والشامبو

تكرر هذه الوصفة مرة أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

هذه الوصفة سوف تعطيك نتائج مذهلة للحصول على شعر ناعم وقوي وصحي وطويل باسرع وقت، لاحتوائها على ماء البصل الممتاز فى تطويل الشعر من الجذور للأطراف واعطاء السعر النعومة واللمعان والترطيب المضاعف، كما أنها تحتوى أيضا على القرنفل الذي يتميز برائحته الممتازة واعطاء الشعر القوة والكثافة ومنع التساقط.

وصفة القرنفل مع البصل وزيت الزيتون لتطويل الشعر

المكونات:

معلقة كبيرة من القرنفل.

ربع كوب من ماء البصل.

2 ملعقة زيت زيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر الكبة الكهربائية ونضع القرنفل بداخله ونقوم بطحن اعواد القرنفل للحصول على باودر القرنفل.

نضع معلقتين كبار من باودر القرنفل مع ماء البصل وزيت الزيتون للحصول على قوام لين ومتماسك.

نضع الخليط على الشعر الجاف ونتركها لمدة نصف ساعة، ثم نغسل الشعر بالماء والشامبو جيداً.

ماء البصل لتطويل الشعر وتكثيفه

ماء البصل من الوصفات الطبيعية التى تعمل على تطويل الشعر ومنحه الكثافة والنعومة، حيث أنه يتميز بسهولة تحضيره وموفر عن كثير من أنواع السيروم التى تستخدم لتطويل الشعر بماء البصل.

طريقة التحضير والاستخدام:

نضع ماء البصل على فروة الرأس ونتركه لمدة ربع ساعة، ثم نغسل الشعر بالماء والصابون وتكرر هذه الوصفة مرتين بالأسبوع، وسوف تلاحظين الفرق من اول استخدام الحصول على شعر طويل ولامع.

عصير الليمون مع البصل وزيت الزيتون لتطويل الشعر

المكونات:

عصير حبة بصل.

2 ملعقة من عصير الليمون.

فنجان صغير زيت زيتون.

طريقة التحضير والاستخدام: